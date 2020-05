Edição 3339

Prefeitura apresenta recurso

Mesmo diante do coronavírusApós a juíza do plantão judiciário de Jaguariaíva ter suspendido, por meio de decisão judicial, a reabertura dos estabelecimentos comerciais considerados não essenciais em Castro, a Prefeitura do município apresentou recurso junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, com o objetivo de cassação à liminar, dando validade novamente ao decreto 174/2020, que havia autorizado o retorno das atividades, no último dia 4 de abril.O recurso foi protocolado na tarde de quarta-feira (8), dois dias após a decisão judicial ter determinado a suspensão imediata das atividades no comércio varejista da cidade. De acordo com o procurador geral do município, Júlio Philbert, apesar de o final de semana prolongado e feriado de Páscoa, o processo deve tramitar normalmente nos próximos dias. "O recurso já está nas mãos do Ministério Público e acreditamos que no mais tardar na segunda-feira, teremos algum retorno", destacou o procurador.

------------------------------------------------------------------------------------

AluguéisA Prefeitura de Carambeí renegociou com os proprietários dos onze imóveis que estão locados pela administração municipal e conseguiu a redução média de 30% no valor do aluguel. A mesma margem de economia também foi conquistada após negociação com a locadora de veículos, que mantém parte da frota de veículos da prefeitura. Para o chefe de Gabinete, Márcio Taques, as ações que estão sendo tomadas pelo município são uma antecipação e preparação do município para os efeitos que a quarentena para enfrentamento ao novo coronavírus vai causar na economia, com queda na arrecadação.

------------------------------------------------------------------------------------

O chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva (PSD), nesta entrevista exclusiva a ADI, adiantou que enquanto não for possível a retomada, o Governo do Estado vai adotar as medidas para mitigar os efeitos negativos dessa severa desaceleração da atividade econômica. "O governador Ratinho Júnior está bastante próximo e atento a tudo. Dessa forma, atuamos com foco na preservação da saúde dos paranaenses, destaca o chefe da Casa Civil.

------------------------------------------------------------------------------------

ReuniãoA Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG) realizou na segunda-feira (6), a primeira reunião da diretoria da entidade, em formato remoto através da plataforma Hangouts Meet do Google. Além de outros assuntos tratados, os diretores tiveram a oportunidade de conversar com a deputada federal Aline Sleutjes (PSL). A parlamentar falou de sua rotina de trabalho e novidades sobre as ações do governo federal em relação ao novo coronavírus.

------------------------------------------------------------------------------------

Até às 18 horas

------------------------------------------------------------------------------------

Local

------------------------------------------------------------------------------------

CarambeíMais uma antiga reivindicação da comunidade começou a sair do papel em Carambeí. As obras do novo Parque Linear Boqueirão, no terreno localizado entre a Escola Municipal Tônia Harms e a Vila do Conhecimento. A primeira fase do projeto consiste na limpeza do local.

------------------------------------------------------------------------------------

Em CastroDe acordo com familiares de Jose Moreira, cujo óbito estava sendo tratado no município como sendo possivelmente, o primeiro causado por Covid-19 em Castro, o homem, de 63 anos de idade, não faleceu em função do vírus. Na segunda-feira (6), a filha de Jose Moreira postou o resultado do teste em sua rede social, explicando que seu pai não havia falecido em decorrência do coronavírus.

------------------------------------------------------------------------------------

Conta a covid-19A Secretaria de Saúde de Carambeí, por meio da Vigilância em Saúde, Centro Municipal de Saúde (CMS) e Unidades Básicas de Saúde (UBS), implementaram preparativos para o enfrentamento ao Covid-19 no município desde o dia 13 de março.

------------------------------------------------------------------------------------

Carambeí