Edição 3340 Versão Online

Comércio deve abrir na quarta

Cemitério pede socorro

Prefeito Blum vistoria

obras de pavimento

Apreensões de drogas crescem no trimestre

UEPG distribui protetores faciais para profissionais

Secretaria de saúde

recebe doações

Dez dos treze vereadores

tem novo reduto

Câmara prorroga

prazo até 30 de abril

Palmeira notifica dois casos suspeitos de Covid-19

Governador Ratinho Junior é esperado, hoje, em Telêmaco Borba

Pacientes passam a receber atendimento médico virtual

Prefeitura disponibiliza atendimento para auxílio emergencial

UEPG e Operário se

unem em Campanha

Contrariando decisão da JustiçaApesar de, até na noite de segunda-feira (13), não ter publicado nenhum posicionamento oficial a respeito do recurso protocolado junto ao Tribunal de Justiça do Paraná na semana passada, pedindo a cassação da decisão judicial que determinou o fechamento do comércio em Castro, a Prefeitura do Município considera a possibilidade de reabertura dos estabelecimentos comerciais nesta quarta-feira (15).Para isto o Município deve determinar medidas como o uso de máscaras por toda população e horário diferenciado de atendimento entre as categorias de comércio. Por exemplo, alguns setores abririam e fechariam as portas mais cedo, e outros abririam e fechariam mais tarde, para evitar aglomerações e acúmulo de pessoas na rua e locais públicos.Página 5------------------------------------------------------------------------------------A história se repete no SocavãoHá exatos seis meses o Página Um News noticiava esta mesma situação - a falta de conservação nos jazigos do cemitério municipal do Distrito do Socavão, e a falta de limpeza e manutenção no espaço como um todo. Na semana passada, moradores locais denunciaram à reportagem uma situação que parece não ter mudado, e que se mudou, foi para pior. Segundo relatos e de acordo com as fotos enviadas para a redação, o local tem lixo de diferentes naturezas, restos de coroas, vasos de flor e até pedaços de túmulos e caixões espalhados pelos corredores, tem também água parada, mesmo diante da epidemia de dengue que o Estado do Paraná vem enfrentando.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Vilas Bananas e MangabeiraO prefeito Osmar Blum Chinato, acompanhado do chefe de gabinete, Márcio Taques, vistoriou a continuidade dos trabalhos de pavimentação nas Vilas Banana e Mangabeira. Nesta segunda-feira (13), a Rua Cinco recebe o benefício do pavimento asfáltico. No sábado (11), a Rua Três e trecho da Rua São Luiz foram pavimentados. A previsão é que durante a tarde a Rua Nogueira também recebesse asfalto. No total, doze ruas serão pavimentadas, totalizando R$ 3,4 milhões de investimentos, que contemplam ainda construção de galerias pluviais, meio fio, calçadas, paisagismo, sinalização horizontal e vertical e rampas de acessibilidade.Página 4------------------------------------------------------------------------------------No primeiro trimestreA PRF, nos Campos Gerais, encerrou o balanço das apreensões de drogas, cigarros e armas na região para o primeiro trimestre de 2020, totalizando 456,669 kg de maconha, em sete apreensões, a maior delas de 206 kg em Palmeira. Foram também 68,157 kg de cocaína, distribuídas em três apreensões, com destaque para a apreensão de 68 kg ocorrida na Unidade Operacional de Caetano, em Ponta Grossa, além de 83.198 pacotes de cigarro e três armas.Página 7------------------------------------------------------------------------------------Em Ponta GrossaIntegrantes do projeto 'Protetor Facial' da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) entregavam, desde quinta-feira (10), 350 equipamentos de proteção individual para profissionais da saúde e agentes de segurança. Na manhã desta segunda-feira (13), foram distribuídos 100 equipamentos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, 10 para a Polícia Civil, 20 para a Polícia Rodoviária Federal e 30 para a Polícia Militar.Página 4------------------------------------------------------------------------------------EPI para CarambeíA Secretaria Municipal de Saúde recebeu doações de máscaras de várias empresas da região. Foram mais de 400, além de dois rolos de TNT e 300 litros de álcool gel de empresas como Frísia, Lactalis, Carmopel, Taveski e BRF. Também recebeu doações dos moradores de Carambeí e região.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Em CastroEm tempos de Covid-19, dez dos treze vereadores que compõem a Câmara Municipal de Castro aproveitaram a janela partidária. Vereadores que pretendem concorrer à reeleição ou ao cargo de prefeito nas Eleições Municipais de 2020 trocaram de partido sem correr o risco de perder o mandato eletivo. O prazo para troca de legenda encerrou-se no dia 3 de abril, seis meses antes da realização do primeiro turno do pleito, marcado para 4 de outubro. Dos partidos, o MDB foi o que mais perdeu representação e o Patriota o que mais somou.Página 3------------------------------------------------------------------------------------RestriçõesPor causa da continuidade do enfrentamento ao novo Coronavírus / covid-19, a presidente da Câmara Municipal de Castro, vereadora Fatima Castro (MDB), determinou a prorrogação do prazo das restrições de funcionamento do Legislativo e de acesso ao prédio até o próximo dia 30. Também decidiu conceder férias de 15 dias aos 13 respectivos assessores parlamentares de cada vereador e licença remunerada pelo prazo de 30 dias à recepcionista do Legislativo.Página 3------------------------------------------------------------------------------------12 descartadosPágina 4------------------------------------------------------------------------------------Página 3------------------------------------------------------------------------------------Página 4------------------------------------------------------------------------------------Página 5------------------------------------------------------------------------------------Página 6