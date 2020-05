Edição 3341

Comércio reabre

Novo decreto já começa a valerDiante de uma das maiores crises já enfrentadas na atualidade, o comércio de Castro reabre suas portas após 27 dias fechado. Este retorno das atividades era inclusive um compromisso assumido pela Prefeitura do município para esta quinzena de abril, porém, depois do indeferimento do recurso que foi protocolado na tentativa de cassar a decisão judicial que determinou a suspensão das atividades não essenciais, o Executivo Municipal não havia apresentado novas ações e nem planejamento, pelo menos não publicamente, até a tarde dessa sexta-feira (17) com a publicação do Decreto 192/2020, do Diário Oficial Eletrônico do Município de Castro . Em entrevista a Antena Sul FM na segunda-feira (13), o prefeito Moacyr Fadel disse que existia grande chance de os comerciantes locais poderem voltar ao trabalho até nesta quarta-feira (15), mas foi preciso diálogo com o Ministério Público Estadual e com o Poder Judiciário, além da criação do Comite Operacional de Emergência (COE), para que isso acontecesse.Página 7------------------------------------------------------------------------------------O Hospital Regional de Telêmaco Borba vai entrar em funcionamento após espera de mais de dez anos. Para isso, o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou na terça-feira (14) convênio com a Klabin e a prefeitura do município, permitindo que o complexo médico possa operar em até 45 dias. De acordo com o cronograma inicial, a unidade hospitalar ficaria pronta apenas em outubro. Mas com apoio da Klabin, parte da operação foi antecipada, permitindo a disponibilidade de 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 40 leitos de enfermaria para o enfrentamento ao coronavírus.Página 8------------------------------------------------------------------------------------[size]A deputada federal Aline Sleutjes já destinou R$ 15,7 milhões em recursos para Castro, em pouco mais de um ano de mandato. Os benefícios à população castrense foram um dos principais destaques da entrevista concedida ao vivo pela deputada à Rádio Castro 95.5 FM, no início da tarde de quinta-feira (16).Página 3------------------------------------------------------------------------------------A ameaça de ser fechado devido a problemas de ordem financeira, fez com que o prefeito de Palmeira, Edir Havrechaki, concedesse entrevista sobre a situação do Hospital de Caridade de Palmeira, mais conhecido como Santa Casa, a diversos órgãos de imprensa, entre eles o Página Um News.Página 4------------------------------------------------------------------------------------A ação voluntária de costureiras em Carambeí, do grupo 'Mãos Solidárias', proporcionou a confecção de mais de mil máscaras que foram entregues aos profissionais de saúde do Município. Equipes da Vigilância Sanitária, farmácia do Centro Municipal de Saúde e Unidade Básica de Saúde Novo Horizonte já receberam.Página 4------------------------------------------------------------------------------------A cidade acordou mas triste na manhã dessa sexta-feira (16) com a morte de seu ilustre morador, Albino Schultz, aos 89 anos de idade. Cartorário mais antigo do país na ativa, Albino passou mal no início da semana e foi levado ao Hospital Cruz Vermelha. A causa foi falência múltipla dos órgãos.Página 7------------------------------------------------------------------------------------Durante esta semana, a Secretaria Municipal de Turismo (Setur) iniciará pesquisa com todo o trade turístico para detectar como a pandemia do novo coronavírus está afetando o setor. A secretária da Setur, Kellin Ramos, descreve que os resultados irão ajudar na elaboração de planos para como agir pós a pandemia.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Tranquiliza familiaresAlém da estrutura com equipes, equipamentos e até mesmo unidades específicas destinadas ao atendimento de pacientes com a Covid-19, os hospitais também tiveram que adaptar outras rotinas. As visitas presenciais no Hospital Geral Unimed (HGU) estão suspensas e para manter os encontros entre os familiares e os pacientes internados, o hospital tem buscado alternativas com as tecnologias que já contam com adesão popular.Página 4------------------------------------------------------------------------------------No ParanáPágina 9------------------------------------------------------------------------------------Câmara MunicipalPágina 3------------------------------------------------------------------------------------PalmeiraPágina 5------------------------------------------------------------------------------------Página 5