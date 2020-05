Edição 3342

Governador Ratinho Júnior faz visita técnica a hospital

Paraná prepara retomada

Polícia Militar recupera

três veículos furtados

Educação tem nova titular

'Boa Comida' é aguardado

Paraná registra 50°

óbito pela covid-19

Máscaras devem ser descartadas corretamente

'Cruz Vermelha'

arrecada alimentos

Preso vendedor

de material hospitalar

Preso com 25 kg de

maconha em mochilas

Troca de ministro da

Saúde foi 'necessária'

Acampamentos do MST doaram 5 t de alimentos

Educação administra atividades a distância

Polícia Civil recupera

objetos furtados

Governador autoriza suspensão de pagamento

de consignados

17º caso da covid-19 foi descartado em Palmeira

HOJE EM PONTA GROSSAO governador Carlos Massa Ratinho Junior fará uma visita técnica ao Hospital Universitário Wallace Thadeu de Mello e Silva nesta quinta-feira (23), que teve a estrutura reforçada para atendimento a pacientes infectados pela Covid-19.A agenda começa as 13h30 e haverá atendimento aos veículos de imprensa no local.Não será permitido o acompanhamento de jornalistas no interior da unidade.Serão adotados todos os cuidados necessários em respeito às normas de distanciamento.------------------------------------------------------------------------------------Economia pós covid-19O Governo do Estado prepara um plano de ação projetando a retomada econômica do Paraná após a crise instalada com a pandemia de coronavírus. Em reunião por videoconferência com lideranças do setor produtivo que formam o chamado G7, o governador Carlos Massa Ratinho Junior informou nesta segunda-feira (20) que um comitê de trabalho foi criado para propor estratégias que busquem acelerar o processo de recuperação. O grupo, destacou Ratinho Junior, será liderado pelo vice-governador Darci Piana. Além disso, o Estado vai lançar nas próximas semanas um selo “made in Paraná” para estimular a produção e consumo de produtos locais.Página 3------------------------------------------------------------------------------------De sábado (18) até a manhã de domingo (19), policiais militares de Castro recuperaram três veículos, apresentando alertas de Furto e Roubo, um da cidade de Tibagi, outro de Curitiba e um terceiro de Castro.No sábado (18) à tarde o carro primeiro recuperado foi um GM Celta, encontrado abandonado na estrada do Maracanã, em Castro. No local os policiais constataram que o automóvel teria sido levado de uma fazenda no dia 13 de abril, localizada na cidade de Tibagi, onde elementos teriam invadido a propriedade, lfurtando também vários pertences das vítimas.Página 7------------------------------------------------------------------------------------Em PalmeiraAtravés do decreto Nº. 13.596 publicado no diário oficial do Município de sexta-feira (17), a Secretaria Municipal de Educação conta com uma nova secretária, a professora e ex-assessora pedagógica da secretaria, Andrieni Caldas de Paula.Andrieni é licenciada em pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), e também pós-graduada em MBA-Gestão de Recursos Humanos, educação especial inclusiva, educação do campo.Página 3------------------------------------------------------------------------------------Tibagi e PalmeiraO Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento e da Celepar, abriu o período para mercados e mercearias se cadastrarem para fornecer alimentos pelo Cartão Comida Boa, que faz parte do programa de mesmo nome que beneficiará famílias em situação de vulnerabilidade social.Página 6------------------------------------------------------------------------------------987 casos confirmadosA Secretaria de Estado da Saúde divulgou nova atualização da situação de pacientes confirmados com o novo coronavírus: 42 novos casos e três óbitos nas últimas 24 horas. No total, o Paraná registra 987 casos confirmados e 50 óbitos de residentes no Estado com a doença. Os pacientes que morreram são dois homens residentes de Apucarana (com idades 47 e 51 anos) e uma mulher de Londrina (de 56 anos).Página 7------------------------------------------------------------------------------------CuidadosO uso da máscara como uma das prevenções contra o novo coronavírus faz parte do dia a dia de milhões de pessoas em todo o mundo. Os cuidados ao usá-la e a vida útil são informações importantes que devem ser observadas, principalmente quando do descarte de máscaras cirúrgicas que podem ser de PFF2 ou PFF1, as N95 ou N99, as caseiras de algodão/tricoline ou TNT.Página 8------------------------------------------------------------------------------------Em CastroPágina 5------------------------------------------------------------------------------------Em site falsoA Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 35 anos, que mantinha uma página falsa na internet para venda de materiais hospitalares e medicamentos que nunca eram entregues. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (17), no bairro Mundo Novo, em Curitiba.Segundo as investigações, o suspeito já teria lucrado mais de R$ 100 mil com os golpes. Entre as vítimas estão empresas e pessoas físicas do Paraná, de São Paulo e de Santa Catarina.Página 7------------------------------------------------------------------------------------Em motocicletaApós receber denúncias de que dois indivíduos traziam entorpecentes para Ponta Grossa, equipe choque do 1º Batalhão de Polícia Militar realizou abordagem à motocicleta suspeita e apreendeu mais de 25kg de substância análoga à maconha.Página 7------------------------------------------------------------------------------------Aline fala sobre demissãoPágina 3------------------------------------------------------------------------------------Castro e Ponta GrossaPágina 5------------------------------------------------------------------------------------Em CastroPágina 5------------------------------------------------------------------------------------Na zona ruralPágina 7------------------------------------------------------------------------------------Página 5------------------------------------------------------------------------------------Página 5