Edição 3344

Paraná passa a usar mais um critério para confirmação da Covid-19

Uso de máscara em locais públicos é obrigatório em todo o Paraná

Sanepar inicia desinfecção no entorno de asilos do Paraná

Sanepar alerta população para golpes em nome da Companhia

Quase pronto!

Aline vai às ruas a

favor de Bolsonaro

Igrejas e templos

reabriram no sábado

Aprovado crédito para compra

Prestes organiza

feirão 100% digital

Castrense que morreu

em Ponta Grossa não

estava com covid-19

Obras são retomadas

Sicredi doa 400 litros

de detergente

Saúde de Castro reforça

o uso de máscaras

Paraná tem 30 novos casos

de covid-19 e dois óbitos

Acidente frontal deixa

um morto na BR-373

em Guamiranga

A partir desta terça-feira (28), a Secretaria da Saúde do Paraná passa utilizar também o critério clínico/epidemiológico para confirmação da Covid-19 no Estado. A medida amplia a forma de diagnostico. Até agora a doença era confirmada apenas por exame laboratorial e testes rápidos.No informe divulgado nesta terça-feira foram registrados 85 novos casos, sendo seis deles pelo novo critério, e mais duas mortes. No geral, até a terça-feira, 1271 pessoas foram confirmadas com a doença no Paraná, sendo que 851 estão recuperadas e liberadas do isolamento e 77 faleceram.Os dois óbitos ocorridos nas últimas 24 horas são de uma mulher, de 74 anos, residente em Guaíra, e de um homem de 81, morador de Curitiba. Ambos estavam internados.DiagnósticosPara a confirmação pelo critério clínico/epidemiológico, que a Secretaria da Saúde passa a utilizar, a pessoa deve ter tido contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 nos últimos sete dias, antes do aparecimento dos sintomas.Até hoje os diagnósticos eram realizados apenas por meio de exames laboratoriais, pelo método RT-PCR, e por testes rápidos enviados pelo Ministério da Saúde.O método RT-PCR analisa se o organismo do paciente está com o vírus e por isso é realizado nos primeiros dias de sintomas. Nos testes rápidos, a verificação é para saber se a pessoa já teve a doença e o organismo produziu anticorpos.Esses testes rápidos utilizam amostras de sangue. A execução e a leitura da presença de anticorpos devem ser realizadas por profissionais da saúde. O resultado é verificado após 15 minutos.Novos casosNesta terça-feira, 123 municípios tiveram casos confirmados. Os 85 novos são de Amaporã (4), Assis Chateaubriand (3), Campo Mourão (3), Cascavel (4), Céu Azul (1), Cianorte (4), Cruzeiro do Sul (2), Curitiba (12), Francisco Beltrão (2), Guarapuava (3), Londrina (5), Marilena (5), Maringá (2), Nova Fátima (1), Paranavaí (6), Pinhais (1), Piraquara (1), Planaltina do Paraná (2), Prado Ferreira (1), Querência do Norte (5), Ribeirão do Pinhal (1), Santa Cruz de Monte Castelo (2), Santo Antônio do Caiuá (6), São João do Caiuá (2), Sarandi (1), Tamboara (2), Terra Rica (3) e União da Vitória (1).O número de pacientes que residem fora do Paraná segue a mesma: 15 confirmados e dois óbitos, conforme detalhamento no Informe Epidemiológico.------------------------------------------------------------------------------------O governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou nesta terça-feira (28) a lei 20.189/20 que torna obrigatório o uso de máscara em ambientes coletivos em todo o Paraná. O objetivo é reduzir os riscos de contágio do novo Coronavírus. Até segunda-feira, o Estado registrava 1.186 casos confirmados e 75 óbitos por Covid-19. Quem descumprir a legislação estará sujeito à multa.O texto, proposto por deputados estaduais, determina que a população use máscaras de tecido em espaços abertos ao público ou de uso coletivo, como ruas, parques e praças, estabelecimentos comerciais, industriais e bancários, repartições públicas, assim como no transporte público de passageiros (ônibus, trens, aviões, taxis e aplicativos de transporte) e onde houver aglomeração de pessoas.De acordo com o governador, o isolamento social é a melhor forma de prevenção, mas quem precisar sair de casa, a partir de agora, deverá usar máscara para ajudar a evitar a contaminação. “Nosso grande desafio é reduzir a proliferação do vírus”, explica.Ratinho Junior reforça que o Paraná está respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias do País e do Estado para conter a proliferação da Covid-19. “O uso de máscara é uma atitude importante e reconhecida como ação preventiva”, acrescenta.ParceriaO chefe da Casa Civil, Guto Silva, destaca a parceria entre os poderes no enfrentamento ao coronavírus. Na semana passada, o governador já havia transformado em lei uma proposta assinada por todos os deputados estaduais, proibindo o corte do fornecimento de luz, água e gás enquanto durar a pandemia de coronavírus no Estado.“Estamos vivendo um momento único, diferente de tudo o que já passamos, e o governo e os deputados estão unidos no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus”, afirma Guto Silva, reforçando a importância da nova legislação para a prevenção de toda a sociedade.O que diz a leiA lei sancionada nesta terça-feira determina que os estabelecimentos em funcionamento devam fornecer gratuitamente as máscaras para seus funcionários, além de locais para higienização das mãos ou pontos de álcool gel a 70%. O álcool gel deve estar disponível também para os clientes e o público em geral.Caberá aos estabelecimentos exigir que as pessoas utilizem máscara durante o horário de funcionamento, independentemente de estarem ou não em contato direto com o público.A multa para quem descumprir a lei varia de uma até cinco Unidades Padrão Fiscal do Paraná (UPF/PR), para pessoas físicas, e de 20 a 100 Unidades Padrão Fiscal do Paraná (UPF/PR), para pessoas jurídicas. A unidade fiscal equivale hoje a R$ 106,60.Em caso de reincidência os valores poderão ser dobrados. Os recursos das multas serão destinados às ações de combate à Covid-19. O governo estadual deverá editar decreto nos próximos dias regulamentando a forma de fiscalização.------------------------------------------------------------------------------------A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) intensifica o trabalho de desinfecção dos locais de maior risco de contágio do novo coronavírus. Além de limpar o entorno de hospitais e unidades de saúde, iniciou a limpeza da região próxima a asilos e instituições que cuidam de idosos no Estado. Cerca de sessenta locais devem passar pelo processo.A ação é uma parceria entre a Sanepar e outros órgãos do Governo do Estado. Os trabalhos começaram no sábado (25), em Umuarama, na Pousada Renascer, Pousada Luz e Vida, Pousada Vida Nova e Lar São Vicente de Paulo. “É importante essa ação nos asilos e lares de idosos, onde se encontram as pessoas que compõem o maior grupo de risco da pandemia. O trabalho das nossas equipes propicia uma segurança a mais para evitar que o coronavírus chegue até essas pessoas”, disse o gerente-geral da Sanepar na Região Noroeste, Sergio Portela.O Lar São Vicente de Paulo, que tem 70 internos e 40 funcionários, vem adotando desde 12 de março diversas ações, como não receber visitas e reforço na desinfecção dos ambientes. “A ação realizada pela Sanepar ajudou muito para garantir que a gente continue com um ambiente seguro e longe do coronavírus. Ela se soma às várias medidas que estamos desenvolvendo na instituição, além de reforçar a percepção dos nossos internos sobre a gravidade da pandemia”, enfatiza a coordenadora do Lar, Zélia Serraldo.Devem passar pelo processo de limpeza e desinfecção cerca de 60 asilos e instituições que cuidam de idosos no Paraná. Para o serviço, a Sanepar utiliza hipoclorito de sódio diluído, um dos produtos indicados pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa).A empresa já tem feito a desinfecção no entorno de vários hospitais e unidades de saúde do Estado. Esta é uma ação conjunta da Sanepar, Secretaria de Estado da Saúde e Polícia Militar, que faz o isolamento da área e a segurança do trânsito, quando necessário.CalendárioEm Curitiba e Região, a desinfecção começa nesta quarta-feira (29), na Casa do Vovô. Depois, as ações voltam a ocorrer em 7 de maio, no Asilo São Vicente de Paulo e no Socorro aos Necessitados. No dia 14 serão atendidas a Casa Repouso Nossa Senhora Aparecida e outra unidade da Casa do Vovô.No dia 21, será a vez da Fundação Luterana de Assistência Social, em Pinhais, e do Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José, em São José dos Pinhais. Ainda em maio, no dia 28, na Fraternitas, em Piraquara.Em junho, no dia 4, outras instituições serão beneficiadas, desta vez na Lapa: o Lar de Idosos São Vicente de Paulo e a Associação das Damas de Caridade do Lar e Educação.Região OesteO Lar São Roque de Nova Aurora será o primeiro asilo do Oeste que vai receber a desinfecção. O trabalho acontecerá nesta terça-feira (28), a partir das 16 horas. Na quinta-feira (30) a ação será no Lar dos Idosos e Centro Promocional da Saúde Dom Scalab, em São Miguel do Iguaçu.Região NoroesteEm Maringá, os trabalhos serão realizados nesta terça-feira (28), a partir das 10 horas, no Lar São Vicente de Paulo. No mesmo dia, a limpeza ocorrerá no Lar São Vicente de Paulo, em Santa Cruz do Monte Castelo.O Asilo Lins de Vasconcelos e o Asilo Casa Antônio Frederico Ozanan, de Paranavaí, o Recanto da Velhice, em Paraíso do Norte, e o Recanto da Terceira Idade, de São Carlos do Ivaí, serão higienizados na quinta-feira (30). Na próxima semana (04/05) as ações acontecem nas unidades do Lar São Vicente de Paulo de Mandaguaçu e de Nova Esperança.Outras instituições e datas ainda serão definidas.------------------------------------------------------------------------------------Para evitar transtornos, a Sanepar recomenda aos clientes para que fiquem atentos à execução de serviços em nome da Companhia. A Sanepar não realiza serviços nas instalações internas do imóvel, como chuveiros e torneiras, apenas vistorias nas ligações de esgoto.E, em hipótese alguma, a Companhia faz cobrança direta ao cliente. Todo e qualquer serviço prestado pela Sanepar é cobrado apenas por meio da fatura mensal de água e esgoto.Os empregados da Sanepar e de suas terceirizadas trabalham uniformizados, usam crachá com foto e os veículos são identificados com a logomarca da Sanepar ou com a expressão “A serviço da Sanepar”.A recomendação da empresa é para que, antes de deixar o prestador de serviço ou o empregado da Sanepar iniciar o serviço, o morador observe a identificação da pessoa (uniforme e crachá), e o veículo.Caso o cliente tenha dúvidas ou perceba algo suspeito, deve ligar imediatamente para a Sanepar, no telefone 0800 200 0115 ou informar diretamente a Polícia.------------------------------------------------------------------------------------8,6 KM de asfalto ligandoSocavão a cidadeIniciada no dia 29 de março do ano passado, a obra de pavimentação dos 8,6 quilômetros, na estrada do Socavão, deve ser concluída nas próximas semanas. Foi o que disse à reportagem o secretário de estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, durante entrevista, nesta segunda-feira (27). O secretário explicou que os primeiros cinco quilômetros já estão praticamente asfaltados, e que os demais três, também já estão em fase de pavimentação. “Estamos concluindo os primeiros cinco quilômetros, já tem um trabalho de finalização, e vamos finalizar mais três, totalizando oito, que é o que eu me comprometi junto com o governador Ratinho Jr, quando nós assinamos lá em Socavão a ordem de serviço, o início da execução e o pagamento dessa obra”, destacou Sandro Alex.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Em defesa do BrasilA deputada federal pelo Paraná, Aline Sleutjes, foi às ruas de Brasília na tarde deste domingo (25) a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro, e em defesa do Brasil e do povo brasileiro. Em transmissão ao vivo em suas mídias sociais, a parlamentar castrense falou para um grande grupo de apoiadores em frente ao Congresso Nacional, após participarem de uma carreata, cantarem o hino nacional e fizeram orações pelo país.Página 3------------------------------------------------------------------------------------Em TibagiNa sexta-feira (24), a Prefeitura de Tibagi publicou o decreto n°758/2020 que previu para sábado (25) a liberação de cultos e missas nos templo e igrejas, paralisados desde o final de março em consequência da pandemia do novo Coronavírus. A medida agradou!Página 4------------------------------------------------------------------------------------Pessoas em situação de riscoO Plenário da Câmara Municipal de Castro aprovou, em discussão e votação únicas e por unanimidade, na sessão ordinária de quarta-feira (22), crédito adicional suplementar no valor de R$ 16 mil para aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação de refeições ou lanches que serão servidos aos serviços de acolhimento e serviços especializados para pessoas em situação de rua. Trata-se do Projeto de Lei 21/2010, de autoria do Executivo, que prevê que essa dotação orçamentária sairá dos fundos da Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento Social.Página 3------------------------------------------------------------------------------------Com descontos de até 10 milEm tempos de isolamento social e cuidados com a saúde, os mais diversos segmentos têm se reinventado. Oferecer alternativas para manter a economia ativa tem sido um dos grandes desafios de quem precisa manter as vendas ativas. No setor da construção civil não é diferente. Embora boa parte das obras no Paraná (exceto em algumas cidades) fossem mantidas, os departamentos comerciais precisaram criar estratégias para se diferenciar da concorrência. Com a Prestes Construtora e Incorporadora não foi diferente.Página 6------------------------------------------------------------------------------------Castro continua sem o registro de novos caso de coronavírus. Os dois pacientes do município que foram infectados pelo vírus já estão curados, e, apesar de o número de casos estar crescendo no Paraná, por aqui não surgiram novas confirmações. Na semana passada, a morte de um castrense de 74 anos, ocorrida em Ponta Grossa, chegou a ser considerada como possivelmente causada pela Covid-19.Página 5------------------------------------------------------------------------------------As obras da rede de abastecimento que ligarão a estação de tratamento as casas dos moradores da região da Campina e Serrinha, foram retomadas no dia 24.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Ações que demonstram a importância da cooperação, da solidariedade e da ajuda mútua na comunidade se multiplicaram em tempos de pandemia de Covid-19.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Pela populaçãoPágina 5------------------------------------------------------------------------------------SaúdePágina 7------------------------------------------------------------------------------------SegurançaPágina 7