Edição 3346 Versão Online

Boletim de segunda-feiraNa segunda-feira (4) a Secretaria Municipal de Saúde de Castro confirmou o terceiro caso de coronavírus na cidade. Em pronunciamento publicado nas redes sociais, a secretária de Saúde do município Maria Lidia Kravutschke explicou que trata-se de uma profissional de saúde que trabalha em uma unidade básica de Castro e no Hospital de referência (no tratamento da Covid-19) de Ponta Grossa. De acordo com a secretária, a paciente está afastada do trabalho e passa bem. Ela, assim como as pessoas de seu convívio, terá a saúde monitorada pelos próximos dias.Página 5------------------------------------------------------------------------------------CoronavírusNa tarde de segunda-feira (4), a reportagem do Página Um News visitou o Hospital Anna Fiorillo Menarim, administrado em Castro pela Cruz Vermelha. No local foi montada uma estratégia de atendimento para demanda do novo coronavírus, com fluxo, entradas e alas separadas, para os pacientes suspeitos e confirmados da doença, dos demais pacientes que dão entrada na unidade.Página 5------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Castro realizou, na noite de segunda-feira (4), a primeira sessão ordinária mista da sua história, juntando, através de videoconferência, oito vereadores que estarão presentes no Plenário com os cinco que se encontram em situação de isolamento social pelo fato de terem mais de 60 anos – em decorrência do enfrentamento à pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O Projeto de Resolução 04/2020, de autoria da Mesa Executiva, que regulamenta esse tipo de sessão, foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária d esegunda-feira (27 de abril). Os vereadores presentes no Plenário são: Fatima Castro (MDB), presidente da Casa; Maurício Kusdra (PSB), primeiro-secretário; Rafael Rabbers (PTC), segundo-secretário; Dirceu Ribeiro (Podemos); Gerson Sutil (PSC); Luiz Cezar Canha Ferreira (DEM); Neto Fadel (Patriota); e Paulinho de Farias (PSD).Página 3------------------------------------------------------------------------------------Em CarambeíO Departamento de Limpeza e Conservação Urbana, vinculado a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Carambeí, realiza desde o mês de abril o trabalho de limpeza e retirada de entulhos de construções e galhadas. Os bairros Boqueirão e Jardim Brasília foram os primeiros, a partir de agora, esse trabalho será executado pela Secretaria mediante pagamento de taxa.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Pai do prefeito RildoA Prefeitura Municipal de Tibagi decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Eugênio Leonardi, ex-vereador, agricultor e pai do prefeito Rildo Leonardi e da chefe de Gabinete, Cristhiane Leonardi. Eugênio tinha 84 anos e morreu na manhã de domingo (03), ao lado da família, em Lavras, localidade rural do município. Seu sepultamento transcorreu no mesmo dia, só para familiares, no Cemitério Municipal.Página 4------------------------------------------------------------------------------------AgroPágina 6------------------------------------------------------------------------------------VagasPágina 7------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ParanáPágina 3------------------------------------------------------------------------------------Página 4