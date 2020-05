Edição 3348

Detentos produzem chinelos

Feira do Brás é obrigada a fechar suas portas

Comerciantes se superaram

R$ 2 milhões para Hospital de Telêmaco Borba

Distribuição de rosas emocionou

Mais dois óbitos e

14 novos casos

Palmeira decreta estado de calamidade pública

Vereador cassado, Luisir Lobacz, é preso

Congratulações a exemplos de solidariedade

Terceira motoniveladora

para Palmeira

Caminhoneiros brigam em

plena rodovia BR-277, no domingo

Unidade prisional de CastroA cada dia, 100 pares de chinelos são produzidos por quatro presos inseridos no projeto 'Calçando a Vida', desenvolvido na Cadeia Pública de Castro. A unidade, que está sob jurisdição da 2ª Regional do Depen, com sede em Ponta Grossa, já produziu 960 itens (ou 480 pares) desde o início do funcionamento, na quarta-feira (27 de abril).Os itens já produzidos foram distribuídos entre os presos da própria unidade de Castro e ainda na unidade feminina da regional de Ponta Grossa. Além disso, também foram confeccionados exclusivamente 30 pares de chinelos pretos para base da Seção de Operações Especiais (SOE) de Ponta Grossa.------------------------------------------------------------------------------------Na quebra de braços entre Prefeitura de Carambeí e a Feira do Brás, prevaleceu o argumento das autoridades carambeienses em proibir a realização da feira por causa da Covid-19. Mas para que o feirão fechasse suas portas às vésperas da segunda mais importante data para o comércio brasileiro, foi preciso que Câmara e Prefeitura agissem rápido. Tão rápido que na manhã de sábado seus representantes informavam que a feira não poderia acontecer devido a pandemia do coronavírus.------------------------------------------------------------------------------------O dia das mães é historicamente conhecido como o segundo Natal entre os comerciantes, em termos de vendas de presentes e de movimentação da economia no setor do varejo. Esse ano, porém, a data, comemorada no último domingo (10), foi um verdadeiro desafio para os comerciantes.------------------------------------------------------------------------------------A deputada federal Aline Sleutjes, do Paraná, vice-líder do governo federal na Câmara, anunciou o envio de R$ 2 milhões para o Hospital Regional de Telêmaco Borba, em entrevista à Rádio Itay 88FM, de Tibagi, no último fim de semana. Uunidade estará funcionando até 15 de maio.------------------------------------------------------------------------------------500 RosasA distribuição das rosas feita pela Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) no sábado (9), véspera de dia das mães, foi uma missão muito bem sucedida, conforme colaboradores e o presidente da entidade, Anderson Gomes.------------------------------------------------------------------------------------Covid-19A Secretaria de Estado da Saúde, em informe publicado nesta segunda-feira (11), confirmou mais dois óbitos e 14 novos casos da Covid-19 no Paraná. Agora chega a 1.849 o total de pacientes com confirmação da doença, em 153 municípios.