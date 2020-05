Edição 3349

Vergonha para Castro

Músicos fazem 'lives'

Mulher é puxada

por uma coleira

Malha asfáltica começa

a ser recuperada

Cruzamento na rua

Mariana Marques passa

a ser preferencial

No Paraná * 14/05/2020: 2 óbitos / 69 contaminados

Vereador Rafael Rabbers cobra mais transparência

Prefeitura de Tibagi

encaminha projeto de lei

Posicionamentos políticos influenciam na não aprovaçãode título de cidadã benemérita para a deputada Aline SleutjesEm entrevista concedia por telefone ao Página Um News, na quinta-feira (14), a deputada federal Aline Sleutjes comentou o fato de não ter o título de cidadã benemérita de Castro aprovado pela maioria dos vereadores na Câmara Municipal de Castro. A indicação, de autoria da presidente da Casa, vereadora Maria de Fátima Castro, foi votada na sessão ordinária da Câmara, de segunda-feira (11), e por sete votos a seis, o título que Aline receberia foi rejeitado. À reportagem, a deputada disse que só teve conhecimento da votação depois que o resultado já estava disponível, e que estava decepcionada. O resultado foi matéria de reportagem em todo o estado, expondo negativamente a Casa de Leis e os vereadores que se posicionaram contrários.------------------------------------------------------------------------------------Ideia é distrair e alegrar pessoas durante isolamentoQuando a quarentena, home office, isolamento e distanciamento social começaram a fazer parte da rotina das famílias, o excesso de informações e o medo causado pela presença e pelos riscos do novo coronavírus também começaram a tomar conta da vida de muitas pessoas. A realidade se transformou em praticamente todos os ambientes, e se adaptar a esse novo modo de viver passou a ser um desafio, que em alguns casos revelou-se tarefa difícil de executar.------------------------------------------------------------------------------------Marido já está soltoFoi expedido na tarde dessa quinta-feira (14), o alvará de soltura de J.S.V., preso na terça-feira (12) após ser flagrado puxando sua esposa de 73 anos por uma coleira, pelo terreno da casa do casal na Avenida dos Pioneiros, em Carambeí.------------------------------------------------------------------------------------Em CarambeíA Prefeitura de Carambeí iniciou nesta semana as obras de recuperação da malha asfáltica de Carambeí, com micropavimentação, por meio de convênio celebrado entre o Município e o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná (Cindepar), com investimento que chegam a R$ 1,3 milhão.