Edição 3350 Versão Online

Eles desafiam a lei e a seca

Civil elucida crimes de latrocínio e roubo

Capotamento mata jovem

Vestibular de Inverno

da UEPG é cancelado

'Regularização Fundiária' na mira de Aline Sleutjes

'Paraná continua em alerta',

diz Beto Preto

Carnê de IPTU já é entregue

178 casos de violência em Castro só em 2019

Setur realiza campanha de incentivo ao turismo

Romanelli volta a alertar

prefeitos sobre

'Calamidade Pública'

QueimadasMesmo sabendo que é crime ambiental e mesmo enfrentando uma das mais severas secas que já ocorreu no Estado nos últimos tempos, alguns moradores de Castro insistem na prática das queimadas. Entre o final da semana passada e o início desta, diversos bairros da cidade ficaram encobertos pela fumaça densa que resultou de uma das maiores queimadas provocadas no munícipio. De acordo com relatos de pessoas que conversaram com a reportagem, até na tarde de segunda-feira (18) ainda não era possível saber onde exatamente o fogo havia começado, mas acreditavam que o início teria ocorrido ainda na noite de domingo, em terrenos localizados atrás de um condomínio no Jardim Bailly, e que teria avançado para a região do Colégio Agrícola. Já os bombeiros que estiveram no local, consideram a hipótese contrária, de a queimada ter começado na região do Colégio, e avançando na sequência, para perto da área de moradias.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Castro e ImbituvaEm menos de sete meses dos roubos praticados a dois moletos em Castro, o setor de investigação da Polícia Civil apurou a autoria delitiva e demonstrou que os elementos envolvidos nos crimes fazem parte da mesma quadrilha especializada em roubos a malotes em diversas cidades da região, inclusive em Imbituva.Página 7------------------------------------------------------------------------------------Mais um trágico acidente, na tarde deste sábado (16), resultou na morte da adolescente de 15 anos, Kamily Aparecida Simão, moradora em Castro. O capotamento ocorreu por volta das 15h40, no quilômetro 259 da estrada PR-340, segundo informou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).Página 7------------------------------------------------------------------------------------Devido ao coronavírusDevido à pandemia do coronavírus, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, por meio da Coordenadoria de Processos de Seleção, comunicou o cancelamento do Vestibular de Inverno 2020. As vagas deste concurso serão ofertadas no Vestibular de Verão, com inscrições de 01 de setembro a 15 de outubro, e provas em 06 e 07 de dezembro.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Imóveis da UniãoDeputada Aline Sleutjes espera que o projeto de lei 2633/20, que estabelece critérios para a regularização fundiária de imóveis da União, incluindo assentamentos, entre em votação nessa semana "e que a esquerda pare de atrapalhar o Brasil. Eles dizem que são defensores dos pobres, dos pequenos, de quem precisa, mas na hora de dar a posse àqueles que precisam, votam contra”, afirma a deputada.Página 3------------------------------------------------------------------------------------EntrevistaSecretário estadual de Saúde, Beto Preto, reforça que o combate e enfrentamento ao coronavírus no Paraná está na ampliação de leitos de UTI e na regionalização do atendimento, uma estratégia que sempre esteve no planejamento do Estado.Página 6------------------------------------------------------------------------------------Em CarambeíPágina 4------------------------------------------------------------------------------------'Menor e Adolescente'Página 5------------------------------------------------------------------------------------TibagiPágina 4------------------------------------------------------------------------------------Página 5