Edição 3351

Rodovias dos Campos Gerias recebem atençãoRepresentantes do Governo do Estado e da CCR-Rodonorte apresentaram para o prefeito Marcelo Rangel, na manhã de quarta-feira (20), as operações das obras adicionais que vão beneficiar a região de Ponta Grossa. Os trabalhos são resultado do acordo de leniência entre a Concessionária e o Ministério Público Federal (MPF), e vão priorizar trechos com registro elevado de acidentes de trânsito.Das 13 obras previstas no acordo, quatro serão executadas em Ponta Grossa, sendo duas no trecho urbano da Avenida Souza Naves nos km 173, região do Jardim Sabará e no km 189, na região da Bocaina; e as outras duas no km 318,9 na PR 151, próximo à Frísia, e no acesso ao Contorno Leste, na BR-376 no km 499, na região da Tetra Pak - com valor estimado em R$ 100 milhões. Os trabalhos têm previsão de início em junho deste ano, e prazo máximo de conclusão até novembro de 2021.Página 3------------------------------------------------------------------------------------Por descumprir normasA Prefeitura de Castro notificou a empresa Viação Cidade de Castro (VCC), responsável pela prestação do serviço de transporte coletivo no munícipio pelo não cumprimento de horário das linhas.Página 7------------------------------------------------------------------------------------CarambeíDepois de ser tratada durante uma semana com sintomas de sindrome gripal, mulher de 37 anos foi positivada para Covid-19 por teste rápido do Ministério da Saúde.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Em CastroNo número 471, Rua Coronel Vidal Martins de Oliveira, Vila Rio Branco, na lateral do também conhecido Estádio Lulo Nunes, o Caramuru, ali está há exatos 38 anos a Panificadora Flórida. Para os mais próximos e para muitos dos seus clientes, é a Padaria do seu Titico, ou, da dona Rosinha, afinal são os dois irmãos que estão à frente do empreendimento da família há quase quatro décadas.Página 7------------------------------------------------------------------------------------Em plataformas digitaisAproximar-se, mesmo em tempos de distanciamento social. Esse é o objetivo do projeto 'Um meio de se conectar' promovido pelo Centro Cultural Castrolanda (CCC). A atividade prevê a elaboração de vídeos por professores de escolas públicas e privadas sobre assuntos de diversas áreas do conhecimento e pelos colaboradores do CCC.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Devido a estiagemA estiagem mais prolongada no Paraná desde que o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) começou a monitorar as condições do tempo, em 1997, pode comprometer a safra de inverno no Estado. Um estudo detalhado sobre o que ocorre neste ano em relação às chuvas aumenta a preocupação dos produtores. “O impacto que esta estiagem vem provocando nos últimos dias é na semeadura dos cereais de inverno. Alguns produtores realizaram o plantio no pó, com a expectativa de que iria chover na sequência, e outros estão aguardando um volume de chuva considerável para poder realizar o plantio”, disse Dirlei A. Manfio, técnico do Deral.Página 6------------------------------------------------------------------------------------ReuniãoA deputada federal Aline Sleutjes esteve esta semana com a ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, em Brasília. Na ocasião, a parlamentar aproveitou para entregar alguns presentes para a ministra, como o livro “Léo, o sapinho cadeirante”, da castrense Claudia Bodini, e um colar de Mariza Kiers.Página 5------------------------------------------------------------------------------------SolidariedadePágina 7------------------------------------------------------------------------------------Página 4------------------------------------------------------------------------------------Página 2------------------------------------------------------------------------------------Um peso, duas medidasO Plenário da Câmara Municipal de Castro aprovou, em segundas discussão e votação, e por unanimidade, na sessão ordinária de segunda-feira (18), o Projeto de Lei 15/2020, que concede título de Cidadão Honorário de Castro a Antenor Quintiliano Telles. A votação aconteceu uma semana após sete dos treze vereadores que compõem a Casa de Leis, rejeitarem o título de Cidadã Benemérita a deputada federal Aline Sleutjes.Página 3------------------------------------------------------------------------------------Na próxima semana a Secretaria Municipal de Saúde entrega à população de Palmeira o novo Castramóvel, equipamento para atender a demanda por controle da população de cães e gatos sem dono (de rua).Página 4------------------------------------------------------------------------------------Página 4------------------------------------------------------------------------------------Página 9