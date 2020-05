Edição 3352

Castro registra

4º caso de covid-19

Produtores rurais poderão ser restituídos 30 anos depois

47 ruas recebem

micropavimento

Deputada Aline Sleutjes une-se à grande carreata em apoio

ao presidente Bolsonaro

60 anos de história do HLBC

#DESAFIODOLEITE 2

Secretaria de Educação

estreia série 'Aula Show'

Dia do Desafio

será nas redes digitais

Preso ex-PM

acusado de estupro

Aline pede medidas

urgentes para repatriação

de 111 brasileiros

Sancionada Lei que determina monitoramento para doenças

Carambeí passa a publicar boletim do Coronavírus

Começa em Carambeí a entrega do 'Comida Boa'

Serviço de Inspeção Municipal começa a operar

No HU-UEPGNesta segunda-feira (25), a Secretaria Municipal de Saúde de Castro confirmou mais um caso de coronavírus no município. Segundo informações passadas à reportagem, trata-se de uma senhora, que teve contato recentemente com uma pessoa de São Paulo. Até na tarde de segunda, a paciente estava internada no Hospital Regional de Ponta Grossa - HU-UEPG (que é referência para o tratamento da doença da Região), e seu estado de saúde era estável. Com mais este registro, a cidade soma quatro casos confirmados da doença. Vale destacar, no entanto, que os primeiros três pacientes já estão recuperados e não estão mais em quarentena. Atualmente em Castro também existem quatro pacientes sendo monitorados, com suspeita de contágio pelo vírus.Página 4------------------------------------------------------------------------------------'Plano Collor Rural'Produtores rurais prejudicados com a prática de juros abusivos durante o chamado 'Plano Collor', entre os anos de 1986 e 1990, agora estão de fato mais perto de serem finalmente restituídos dos valores, que à época foram pagos indevidamente, em função do 'Plano Collor Rural'. Isso porque, conforme relata a advogada Erika Muller Mezzadri de Oliveira, recentemente o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou e reconheceu o direito de os produtores reivindicarem a restituição dos valores altos pagos em decorrência do Plano.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Em CarambeíPrefeitura iniciou trabalho de recuperação da malha asfáltica de 47 de ruas do Município, nos bairros AFCB, Boqueirão, Lageado, Jardim Brasília, Jardim Novo Horizonte e Centro. A secretaria de Obras e Serviços Públicos que coordena esse trabalho informa aos moradores que é necessário evitar o tráfego de veículos durante esse período para que o resultado seja satisfatório.Página 6------------------------------------------------------------------------------------Em BrasíliaPágina 3------------------------------------------------------------------------------------Página 4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesta semanaA Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) estreia nesta quarta-feira (27) o 'Aula Show', uma série de vídeos com a presença de personalidades paranaenses que vão contar sua ligação com a Educação.Os convidados falarão sobre como as escolas, os professores e a Educação ajudaram na formação profissional e de valores pessoais.Página 3------------------------------------------------------------------------------------Do dia 27 de MaioO cenário da Covid-19 fez com que o Dia do Desafio que acontece anualmente com a participação de diversas cidades do mundo, este ano, no dia 27 de maio, ocorra no ambiente digital, por meio das redes sociais, com o intuito de conectar as cidades, instituições e pessoas.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Contra própria enteadaA Polícia Civil de Castro, com apoio da Guarda Municipal, prendeu na tarde de sábado (23) um homem suspeito de ter estuprado sua enteada, com 14 anos na época. O crime teria ocorrido em 2012, na região metropolitana de combustíveis.Página 7------------------------------------------------------------------------------------Página 3------------------------------------------------------------------------------------Página 3------------------------------------------------------------------------------------Página 4------------------------------------------------------------------------------------Página 6------------------------------------------------------------------------------------Página 6