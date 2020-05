Edição 3353

Castro deve ter

Moacyr envolvidoem mais um escândaloO Instituto Confiancce, a ex-presidente da entidade Clarice Lourenço Theriba e o ex-prefeito de Castro, Moacyr Elias Fadel Júnior (gestão 2009-2012), deverão restituir, de forma solidária, a soma de R$ 269.423,84 ao cofres de Castro. O valor deverá ser corrigido monetariamente e calculado após o trânsito em julgado da decisão, que foi alvo de recursos.As contas de 2012 de Termo de Parceria celebrado entre a organização da sociedade civil de interesse público (Oscip) Instituto Confiancce e o Município de Castro foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O objetivo da transferência voluntária, por meio da qual foram repassados R$ 814.507,00 à Oscip, era a realização de atividades de interesse público no âmbito municipal, para co-gestão de programas de governo, em caráter temporário.Página 3------------------------------------------------------------------------------------Para incentivar consumoUm desafio lançado recentemente em Castro está mobilizando e envolvendo pessoas de diversas partes do Brasil e de vários outros países. Trata-se do ‘Desafio do Leite’, idealizado pelos produtores de leite castrenses Robert Salomons e Reynold Groenwold, com apoio dos administradores da Página Cowsdiario. A ideia do projeto veio do Canadá e foi adaptada aqui, ganhando a sua versão brasileira e atraindo rapidamente tanto pessoas do setor leiteiro, como de outras áreas.Página 7------------------------------------------------------------------------------------Após a divulgação da resolução pela Secretaria Estadual da Saúde, com orientações para o retorno das celebrações presenciais nas igrejas e templos, padres das quatro paróquias de Castro se reuniram para definir se voltam ou não celebrar missas com a presença dos fiéis.Página 7------------------------------------------------------------------------------------No clima mais gelado da região, a madrugada de quinta-feira (28) chegou a registrar temperaturas negativas em Castro. De acordo com o meteorologista Paulo Barbieri, os termômetros da cidade marcaram 0,1 pela manhã, porém, em algumas regiões do munícipio, a temperatura chegou aos 2,7 negativos.Página 7------------------------------------------------------------------------------------AgronegócioPágina 6------------------------------------------------------------------------------------A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Palmeira confirmou na quarta-feira (27) o terceiro caso de Covid-19 no município de Palmeira. O paciente é do sexo masculino, tem 48 anos e reside na área urbana. Ele encontra-se clinicamente bem e em isolamento domiciliar com familiares que estiveram em contato direto.Página 5------------------------------------------------------------------------------------PolíticaA Câmara Municipal de Castro protagonizou, na sessão ordinária de segunda-feira (25), o primeiro uso virtual da tribuna da sua história. O pioneirismo coube ao vereador Joel Elias Fadel (Patriota).Página 4------------------------------------------------------------------------------------30 HorasVereador Gerson Sutil - PSC, solicitou ao executivo castrense o cumprimento da jornada de trabalho de 30 horas semanais aos assistentes sociais do município, em atendimento à lei federal 12.317/2010 que regulamenta o trabalho de 30 horas semanais. O vereador pede o cumprimento da sentença e que seja estendido a jornada à todos os profissionais, e não apenas aos que ingressaram no serviço publico após a lei de 2010. Acordão presente nos autos nº 0004662-37.2013.8.16.0064, a solitação foi feita através do requerimento nº 89/2020.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Página 3------------------------------------------------------------------------------------Página 5------------------------------------------------------------------------------------Página 5------------------------------------------------------------------------------------Página 9------------------------------------------------------------------------------------Página 8------------------------------------------------------------------------------------