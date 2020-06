Edição 3354 Versão Online

Três casos em Carambeí

Bolsonaro aceitou

o 'Desafio do Leite'

São Vicente de Paulo

pede ajuda

Auxílio Emergencial indevido gera manifestações

Três morrem na BR-277

Queijo Parungo de Palmeira quer reconhecimento nacional

NEREPP alerta sobre crise econômica nos Campos Gerais

Pesquisa traçará cenário econômico

Paraná usa tecnologia

para conscientizar

uso racional da água

Sem lockdownA Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, divulgou na manhã desta segunda-feira (1º), nota informativa sobre o novo caso de Covid-19 confirmado no domingo (31 de maio), em Carambeí. Horas depois, no final da tarde, a reportagem do Página Um News descobriu um terceiro caso de coronavírus, desta vez em um homem de 51 anos, também por transmissão comunitária. Para o prefeito Osmar José Blum Chinato (PSD), a recomendação de evitar aglomerações, sempre usar máscara, lavar bem as mãos e passar álcool em gel, deve ser seguida à risca. Perguntado se pensa em adotar medidas de lockdown (confinamento), prefeito afirmou que não.Página 4------------------------------------------------------------------------------------O desafio do leite saiu de Castro, atravessou o Paraná e chegou a Brasília. O presidente da República, Jair Bolsonaro, aceitou a proposta feita pela deputada federal Aline Sleutjes, pelo presidente da Associação Brasileira de Produtores de Leite (Abraleite), Geraldo Borges, e pela família de Ronaldo de Boer, produtora de leite de Castro, a Capital Nacional do Leite. Bolsonaro cumpriu o desafio do leite, um alimento tão rico em proteína, cálcio e vitaminas, na noite de quinta-feira (28 de maio), durante a live transmitida em seu perfil no Facebook. Ele foi acompanhado pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e pelo secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior. Já nesta segunda-feira (1º), data em que se comemora mundialmente o Dia do Leite, o diretor-presidente da Cooperativa Castrolanda, Willem Berend Bouwman, realizou um brinde de agradecimento e fez questão de elencar todos que atuam e contribuem para o desenvolvimento do setor no país.Páginas 3 e 5------------------------------------------------------------------------------------Entidade promove açõesA pandemia do novo coronavírus acabou afetando o Serviço de Acolhimento São Vicente de Paulo. A instituição, que atualmente atende permanentemente a 56 idosos no município, sofreu considerável redução nas doações e contribuições voluntárias que recebia, assim como de ações sociais que apoiam as atividades no local.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Pelas prefeiturasDe acordo com levantamento concluído no final do mês de maio pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), juntamente com a Controladoria-Geral da União (CGU), o auxílio emergencial, que foi instituído para beneficiar desempregados, trabalhadores informais, microempreendedores e autônomos que perderam renda devido à pandemia da covid-19, foi recebido por 10.648 servidores públicos municipais do Estado.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Funcionários da Casa CivilO governador Carlos Massa Ratinho Junior lamentou a morte de Phelipe Abib Mansur, que ocupava a Superintendência de Governança Social da Casa Civil do Governo do Estado, e dos servidores João Ricardo Schneider e Paulo Rogério da Cruz. Por volta das 12h30 de segunda-feira (1º), eles se envolveram em acidente na BR-277.Página 7------------------------------------------------------------------------------------TítuloPágina 4------------------------------------------------------------------------------------Dois fatoresPágina 6------------------------------------------------------------------------------------CarambeíPágina 4------------------------------------------------------------------------------------Página 4