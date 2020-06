Edição 3355

O FUTURO CHEGOU!

------------------------------------------------------------------------------------Castro tem o maiorinvestimento de sua históriaCastro vai ganhar um novo viaduto dando acesso à Castro e à Colônia Castrolanda pela PR-151. A obra, de R$ 18,9 milhões, anunciada recentemente pelo secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex de Oliveira, começa a ser construída na segunda quinzena deste mês, resultado de um dos investimentos em rodovias do Estado, com os quais a CCR Rodonorte se comprometeu, no acordo de leniência que a empresa fez com o Ministério Público Federal (MPF), na força-tarefa da Lava Jato. Durante a entrevista ao Página Um News, Sandro Alex também ressaltou outras obras que estão em execução na região e que têm investimentos do governo do Estado. A exemplo, a pavimentação em trecho de oito quilômetros na estrada do Socavão, onde foram empregados R$ 12 milhões, e as obras do Contorno Norte, que começaram pela construção do acesso, na PR 090, e contarão com investimentos de R$ 112 milhões."Trata-se de um dos maiores investimentos do governo Ratinho Junior na cidade de Castro, e juntas as obras programadas para a cidade somam mais de R$ 150 milhões em infraestrutura”, explicou o secretário, ressaltando também a obra de acesso ao Contorno Norte, já em execução e que tem aporte de R$ 14 milhões.Página 6------------------------------------------------------------------------------------Quem matou?Neste domingo (7), a morte de Luis Felipe Fiorillo completa um ano, e o caso ainda não tem solução. O médico, que atuava como clínico geral e ginecologista, foi abordado na frente de seu consultório, quando fechava o estabelecimento na noite de 6 de junho do ano passado. Ele levou um tiro na cabeça, chegou a ser socorrido pelo Siate, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castro, e mais tarde, devido à gravidade do estado de saúde, foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Ponta Grossa, onde acabou falecendo.Página 7------------------------------------------------------------------------------------Corpus ChristiTradição centenária em Castro e que anualmente leva milhares de fiéis para as ruas, a procissão de Corpus Christi de quinta-feira (11), feriado católico, terá mudanças significativas.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Para empresáriosSebrae realiza até 7 de junho, pesquisa online com empresários, microempresários individuais e prestadores de serviços saber quais as dificuldades que estão enfrentando neste momento de pandemia.Página 5------------------------------------------------------------------------------------'Léo - O sapinho cadeirante'Quando há persistência, até as dificuldades mais severas são possíveis de vencer. Claudia Aparecida de Carvalho Bodini vem provando isso, com o lançamento de seu terceiro livro, ‘Léo - O sapinho cadeirante’.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Em solenidadeA Prefeitura de Castro entregou nesta quarta-feira (3) 21 pistolas Taurus calibre PT-380 e equipamentos para a Guarda Municipal. A solenidade contou com a presença de autoridades, entre elas do diretor de Segurança Pública, Antonio Sergio de Oliveira; dos comandantes da 3ª Cia da PM em Castro, capitão Aurélio de Santa Clara; do Corpo de Bombeiros, tenente Paulo Marcelo Ribas Ribeiro; da Guarda Municipal, Fabio Zadhi.Página 9------------------------------------------------------------------------------------Foi confirmado na manhã de quinta-feira (4) o primeiro caso de covid-19 em Tibagi. Trata-se de um homem de 39 anos, morador da cidade, que realizou exame em laboratório particular e atestou positivo para coronavírus. A equipe da Vigilância Epidemiológica de Tibagi já estaria tomando medidas necessárias e monitorando os familiares.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Página 3------------------------------------------------------------------------------------Página 4