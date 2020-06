Edição 3356 Versão Online

Instituto ganha direito de uso

da Fazenda Capão do Cipó

Só Espuma?

Civil prende suspeitos

de homicídio

Doações

Prefeitura Lança projeto

para testagem rápida

Força tarefa realiza

operação de fiscalização

Conselho tutelar de

Carambeí sofre furto

Paraná inicia Programa

Voo Livre

Obras de melhorias

são iniciadas

Carambeí registra o seu 10º

caso de covid-19, enquanto

que Castro chega ao 5º

Três mortos em

acidente na BR-153

Conquista teve mérito da deputada AlinePortaria publicada no Diário Oficial da União, pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia, determinou o direito de uso, por 20 anos, de área de mais de 4 milhões de metros quadrados, na zona rural do município de Castro, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. A região concentra a chamada Fazenda Capão do Cipó, propriedade da União e, hoje, local ocupado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).Alinhada com as prioridades da população de Castro e região, a deputada federal Aline Sleutjes (PSL) há meses luta para que a área seja reintegrada e que o Centro de Treinamento para Pecuaristas (CTP) retome todas as suas atividades.Página 3------------------------------------------------------------------------------------Sanepar diz que há indícios de detergenteUma grande quantidade de espuma sobre o Lago, onde está a ponte do Parque Lacustre II, chamou a atenção de quem passou pelo local no final de semana. A espuma branca começou a ser vista na sexta-feira (5), e ainda era visível, em menor quantidade, nesta segunda-feira (8).Em contato com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), responsável pelo abastecimento na cidade, a gerência de Comunicação da empresa se pronunciou por nota afirmando que a formação da espuma não está relacionada as redes operadas por ela, e que há indícios da presença de resíduos de detergente.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Suspeitos não ofereceram resistência a prisãoDurante os últimos meses, a Polícia Civil empregou seu trabalho investigativo no sentido de identificar todas as sete pessoas que supostamente estariam envolvidas (muitas delas encapuzadas) na morte de Roberto Carlos Lopes dos Santos Camargo, 26 anos, assassinado com vários tiros no dia 4 de janeiro deste ano, em frente ao Posto VR, saída para a Castrolanda. Na tarde de domingo (7), policias civis de Castro prenderam dois suspeitos apontados como participantes do crime.Página 7------------------------------------------------------------------------------------5º Esquadrão arrecada5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, em parceria com a Associação dos Veteranos arrecadou 12.073 kg de alimentos não perecíveis, além de materiais de higiene, agasalhos, cobertores e calçados.Página 5------------------------------------------------------------------------------------A Prefeitura Municipal de Castro apresentou na manhã desta segunda-feira (08) para representantes de indústrias, empresas, entidades do comércio e Ministério Público do Paraná projeto para testagem rápida da Covid-19 em 10 mil residentes do município.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Para evitar a covid-19Página 7------------------------------------------------------------------------------------A sede do Conselho Tutelar de Carambeí teve vários equipamentos e um veículo furtados na madrugada de segunda-feira (8). Imagens de uma câmera de segurança particular mostram um indivíduo entrando pela janela por volta das 00h20 e logo após saindo com o veículo furtado, um celta branco placas AUY 6087, em sentido PR-151.Página 7------------------------------------------------------------------------------------Semana do Meio AmbienteNa Semana Nacional do Meio Ambiente, o Governo do Paraná lança o Programa Voo Livre, de preservação da fauna silvestre. A ação é do Instituto Água e Terra, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Proprietários de imóveis interessados em colaborar com a preservação da fauna silvestre já podem se cadastrar.Página 6------------------------------------------------------------------------------------Centro CívicoVisando qualidade de mobilidade entre moradores e munícipes que circulam pela rua Barão do Rio Branco, a Prefeitura Municipal de Palmeira, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, vem realizando projeto de melhorias na via.Página 3------------------------------------------------------------------------------------Páginas 4 e 5------------------------------------------------------------------------------------Página 7