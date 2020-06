Edição 3357

Consumidor vai às compras

Namorados se declaram!

Em Castro, padres farão liturgia e canto

Comércio fechado

por mais 15 dias

Hospital Regional ganha

mais dez leitos de UTI

Deputada Aline confirma Fórum da Cadeia do Leite

Trade turístico reabriu

na quarta-feira

Castro fica com o 21° lugar

Aliel defende manutenção

de escolha de reitores

------------------------------------------------------------------------------------Dia dos Namorados mais econômico!Em geral o novo coronavírus tem pautado até o consumo das famílias, e como existe um grande temor quanto às consequências que a pandemia ainda irá gerar na economia como um todo, os consumidores estão evitando gastos. O lema tem sido economizar onde e quando for possível, mas a proximidade com o dia dos namoradores mostrou que o desejo de agradar a pessoa amada é mais forte que qualquer receio, e maior que a necessidade de fazer economia.Não se pode afirmar que todos estão gastando o que costumavam em anos anteriores, na hora de escolher o presente da namorada ou namorado, mas, segundo a consulta realizada pelo Página Um News, junto a comerciantes castrenses, os enamorados estão gastando pelo menos com a clássica lembrancinha.Página 6------------------------------------------------------------------------------------12 de junhoPágina 7------------------------------------------------------------------------------------Corpus ChristiNa maioria das matrizes das paróquias fora de Ponta Grossa, Corpus Christi será celebrado com Santa Missa e procissão com o Santíssimo de carro pela cidade. Assim será em Telêmaco Borba (15 horas), Ivaí (9 horas), Imbituva (9 horas), Piraí do Sul (15 horas), Fernandes Pinheiro (15 horas), Ortigueira (15 horas) e no município de Castro (9 horas). Em Irati, apenas as paróquias São João Batista e Nossa Senhora da Luz farão o passeio com Jesus Eucarístico. Na São João, logo após a missa das 15 horas, e, na Nossa Senhora da Luz, às 16.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Devido ao aumentode casos de coronavírusApós o aumento de casos confirmados nos últimos dias e a comprovação da primeira morte por Covid-19 (confirmada pelo Laboratório Central do Paraná) o Comitê de Combate e Prevenção ao Coronavírus do Município de Carambeí se reuniu novamente na manhã de terça-feira (09) para definir novas ações de enfrentamento que culminou no novo decreto municipal 84/2020. Dentre as novas determinações estão o fechamento de bares e lanchonetes, cafeterias/casas de tortas, distribuidoras de bebidas, lojas de conveniências, academias e igrejas. Também está proibida a circulação e permanência de crianças em espaços públicos destinados ao lazer e ainda em estabelecimentos comerciais. Página 4------------------------------------------------------------------------------------Página 3------------------------------------------------------------------------------------Página 3------------------------------------------------------------------------------------TibagiComeçou na quarta-feira (10) a retomada facultativa e parcial dos atrativos e atividades de turismo em Tibagi, seguindo o decreto n°815/2020. Hotéis, pousadas, campings, atrativos turísticos e operadoras de turismo, podem voltar a funcionar, mas seguindo todas as medidas especificadas no Plano de Segurança Sanitária para Retomada Parcial do Turismo em Tibagi.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Portal da transparênciaDe acordo com uma tabela divulgada no final do mês passado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), o portal da transparência da Prefeitura de Castro está entre os 30 mais bem colocados no Estado. Na listagem que revela o ranking dos portais da transparência dos 399 municípios paranaenses, o de Castro aparece na 21° posição no ITP.Página 6------------------------------------------------------------------------------------Página 3