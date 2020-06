Edição 3358 Versão Online

2.355 carros abordados

Quatro pessoas com 'sintomas' foram encaminhadasNa segunda-feira (15) foram instaladas barreiras sanitárias em dois dos principais acessos à cidade de Castro para quem vem pela PR-151. Uma delas logo após a primeira entrada que dá acesso a Colônia Castrolanda, pelo Contorno Sul, e outra no terceiro acesso a cidade, também um segundo trecho da mesma rodovia. Ao longo de todo dia técnicos da Secretaria Municipal de Saúde permaneceram nestes locais abordando motoristas e ocupantes de todos os veículos que entravam no município.Além de medir a temperatura destas pessoas, os profissionais também os questionaram sobre a aparição de possíveis sintomas da Covid-19 nos últimos dias. Os que apresentaram temperatura corporal alta, e/ou apresentaram ou relataram outros sintomas, foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).Página 5------------------------------------------------------------------------------------A Prefeitura de Carambeí está instalando barreiras sanitárias nas entradas da cidade. A ação conjunta com o município de Castro foi definida após a participação dos prefeitos Osmar Blum e Moacyr Fadel em uma live.Antes dessa decisão, Carambeí também realizou intensa fiscalização, através das secretarias de Saúde, Desenvolvimento, Finanças e Administração, além do apoio do Detransede e Polícia Militar, no final de semana e na manhã desta segunda-feira (15), para conter o avanço da Covid-19.Páginas 4 e 5------------------------------------------------------------------------------------Numa cerimônia simples, mas com enorme significado, aconteceu a inauguração do Edifício Lauro Tonon que agora abriga a Farmácia Básica Municipal Jurandyr Marcondes Ribas e o Centro Municipal de Reabilitação Física Professora Adriane Izidoro, um sonho há muito acalentado pela comunidade piraiense. O espaço que abrigava a antiga rodoviária, abandonado e deteriorado, agora ganhou vida.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Estrada do Socavão“A espera acabou!” A declaração é da deputada federal Aline Sleutjes que, na manhã desta segunda-feira (15), esteve com o prefeito de Castro, Moacyr Elias Fadel, para solucionar uma das demandas mais importantes para a cidade: a conclusão das obras de asfaltamento da estrada do Socavão. O trecho a ser contemplado pelo recurso da emenda faz a ligação entre o distrito do Socavão e a região central de Castro.Página 3------------------------------------------------------------------------------------Servidores Públicos MunicipaisOs servidores públicos municipais de Palmeira recebem no próximo dia 29 a primeira parcela do 13º salário, juntamente com o pagamento do salário do mês de junho. Neste ano, porém, o pagamento será realizado em quatro vezes, diferente dos anos anteriores. O secretário Municipal de Finanças, Eloir José Voichicoski, explica que a decisão de realizar o pagamento em quatro parcelas foi tomada devido a diminuição da arrecadação municipal e dos repasses.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Por causa da covid-19No feriado de quinta-feira (11), a igreja católica celebrou o Corpus Christi e a data foi marcada como um dia para ficar na memória e na própria história. A tradição secular de enfeitar as ruas com imensos tapetes coloridos deu lugar a uma carreata.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Por 48 horasPágina 4------------------------------------------------------------------------------------Cooperativismo e agronegócioPágina 5------------------------------------------------------------------------------------OperaçãoPágina 7