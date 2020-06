Edição 3359

Novo decreto quer

Medidas mais rígidasDepois da semana com registros do maior aumento no número de casos de coronavírus em Castro até agora, o Prefeito Moacyr Fadel assinou novo decreto municipal, determinando novas restrições e novas regras para o comércio em geral da cidade, para utilização de espaços públicos e para igrejas e templos religiosos. O decreto foi publicado no Diário Oficial Eletrônico de quarta-feira (17). De acordo com a publicação, trata-se de condutas que devem ser adotadas por todos os munícipes, agentes públicos e atores econômicos e sociais, em suas atividades ou fora delas, visando o combate à pandemia da Covid-19 no município. Também está proibida a realização de eventos públicos ou particulares que reúnam mais de 10 pessoas, assim como a realização de atividades esportivas coletivas em quadras, campos de futebol e parques. Multas serão aplicadas para quem descumprir o decreto que já está valendo.

Produzido em CastroUma das líderes mundiais em especialidades químicas, a Evonik apresenta ao mercado uma novidade em seu portfólio de soluções para a produção de proteínas de forma segura, sustentável e econômica: a nova versão do Biolys®, que é um sulfato de lisina mais concentrado e fabricado no Brasil, na cidade de Castro (PR). O novo produto fornece 60% de L-lisina e uma biomassa rica em nutrientes, que fazem toda a diferença na formulação e custos das rações. "O produto é uma forma inovadora de lisina granular que contém um mínimo de 60% de L-lisina e 100% biologicamente disponível para todos os animais.

Durante a pandemiaA necessidade de adaptar-se, muitas vezes exige mudanças significativas na rotina de trabalho. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a oftalmologista Rosa Maria Ribeiro que, devido a pandemia da covid-19, atende seus pacientes por teleatendimento.

Covid-19A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, divulgou nota informativa na noite desta quarta-feira (17) sobre os novos casos confirmados de coronavírus Covid-19. No dia anterior, os casos chegavam a 26, ou seja, seis a menos. Confira a idade e o sexo dos infectados.