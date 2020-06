Edição 3360 Versão Online

Casos chegam a

48 em Castro

Carambeí alcança a

marca de 51 casos

Iniciada entrega de carnês

Festa da Santinha é

cancelada em Tibagi

PRF apreende 629 kg de maconha em Operação

Prefeitura ignora ofício

e irregularidades

Campanha encerra

no dia 30 de junho

AMCG debate recurso emergencial

Um dos presos pode

ser serial killer

Antisséptico será obrigatório em banheiros

PCPR adia provas

do Concurso Público

20 curadosDe acordo com o boletim desta segunda-feira (22), divulgado pela Secretaria de Saúde de Castro, de ontem (21) para hoje (22) quatro novos casos de Covid-19 foram registrados no município, somando até o momento 48. Destes, 20 pacientes já estão curados, 27 estão em isolamento domiciliar e um está internado em leito regular.Outros 106 casos suspeitos estão sob análise dos profissionais de Saúde do município, além disso, foram descartados sete novos casos que eram considerados suspeitos. No total, 596 testes (laboratorial e rápido) foram realizados até agora em Castro, desde o início da pandemia.Página 5------------------------------------------------------------------------------------CoronavírusA Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, divulgou nota informativa na tarde desta segunda-feira (22) sobre os novos casos confirmados de coronavírus Covid-19.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Os contribuintes de Castro começam a receber os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em casa a partir desta segunda-feira (22). Dos 22 mil boletos, 50% serão entregues pelos Correios e outros 50% pela Prefeitura, nas casas onde há problemas de endereçamento. Nesse caso, os técnicos irão atualizar o endereço dos contribuintes, explicou o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Emerson Fadel Gobbo.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Como forma de evitar o contágioComo forma de prevenção ao novo Coronavírus e seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, a Comissão de Eventos da Prefeitura de Tibagi optou por cancelar todos os tradicionais eventos agendados até o final de agosto, entre eles a Festa da Santinha, prevista para 26 de julho, em Campina Alta. A medida já havia sido anunciada no dia 06 de maio, juntamente com outros cancelamentos, como o da 13ª Caminhada Internacional Na Natureza que aconteceria no dia 7 junho e o da 9ª Pedalada Internacional na Natureza. A Festa de Ação de Graças Pela Colheita, que a princípio aconteceria de 31 de julho a 2 de agosto, será transferida para uma nova data.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Página 7------------------------------------------------------------------------------------Canil MunicipalEm mais uma tentativa de regularizar a situação dos animais acolhidos pelo município, a Prefeitura de Castro publicou edital de licitação/tomada de preços para a contratação de empresa que possa se responsabilizar pela construção do canil municipal. Porém, pela segunda vez, o projeto de construção contém diferentes irregularidades. Mesmo assim o processo, número 026/2020, de 1° de junho de 2020, está mantida.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Contra a influenzaO prazo para encerramento da Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza termina no dia 30 de junho. Nesta terceira etapa o público alvo são crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, adultos de 55 a 59 anos e professores das escolas públicas e particulares.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Para CulturaGestores do setor cultural da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) realizaram encontro online para debater os recursos que devem chegar para "socorrer" o setor por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.Página 3------------------------------------------------------------------------------------ImbituvaPágina 7------------------------------------------------------------------------------------Página 3-----------------------------------------------------------------------------------Página 6