Edição 3361

Em CarambeíA Prefeitura Municipal de Carambeí, através do Decreto 98/2020, determinou a proibição de circulação de pessoas nas ruas das 23 às 6 horas, nos dias 26, 27 e 28 de junho. O decreto determina também a suspensão do funcionamento das atividades do comércio atacadista e varejista no sábado e domingo (28). Somente serviços essenciais estarão em funcionamento obedecendo a horário, distanciamento social, uso de máscara e higienização com álcool gel. O decreto ainda engloba o primeiro final de semana do mês de julho, dias 3, 4 e 5, com as mesmas determinações. O descumprimento prevê multa de R$717,40 aplicadas às pessoas físicas e jurídicas.Página 5------------------------------------------------------------------------------------policial militarA cidade de Piraí do Sul registrou na quinta-feira (25) a morte de um policial militar, de 48 anos, internado desde o dia 4 deste mês na Santa casa de Ponta Grossa. O homem tinha diabetes e problemas cardícos.Página 6------------------------------------------------------------------------------------2020 a 2022A Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) elegeu seu presidente e novos diretores na terça-feira (23). O empresário Anderson Gomes (Real Informática), que estava à frente da entidade desde o ano de 2017, agora passa a gestão à Rodrigo Rodrigues da Luz (Grupo JMR/Lucol), que deve gerir a Associação pelos próximos dois ano. Página 4------------------------------------------------------------------------------------Com Aline Sleutjes“A gente vai tirar um trauma do paranaense, que paga caro o pedágio e não tem investimentos.” A declaração é do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, que teve encontro, nesta quarta-feira (24), com vice-líderes do Governo na Câmara. O ministro atendeu ao pedido da deputada federal do Paraná Aline Sleutjes para discutir pautas importantes com os parlamentares.Página 3------------------------------------------------------------------------------------Página 3------------------------------------------------------------------------------------Página 3------------------------------------------------------------------------------------Nas barreirasAs barreiras sanitárias para prevenção ao coronavírus, instaladas no município desde 15 de junho, fizeram 71.911 abordagens e 17 encaminhamentos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de pessoas com temperatura corporal acima dos 37,5º. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde realizam a abordagem dos veículos nas entradas da cidade. Página 7------------------------------------------------------------------------------------EntregueprimeirasPágina 6------------------------------------------------------------------------------------Página 5------------------------------------------------------------------------------------Na pandemiaCom 306 educadores a rede Municipal de Educação de Carambeí se reinventa para garantir aprendizagem aos mais de 2,5 mil alunos. As atividades repassadas via Whats App, algumas no formato de vídeo e o apoio dos pais garantem uma rotina de estudos.Página 5