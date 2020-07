Edição 3363

Eleições municipais são adiadas para 15 de novembro

Página 3------------------------------------------------------------------------------------Ciclone Bomba tambémfez estragos em CastroO ciclone extratropical que passou pela região Sul do país na terça-feira (30) também causou estragos em Castro e em outras cidades da região. No município os ventos chegaram a cerca de 80/km por hora, ocorreram chuvas torrenciais e até queda de granizo, além disso, como consequência ainda houve queda drástica na temperatura, que passou dos cerca de 20 graus registrados no início da semana, para os 0,6 graus registrados na manhã desta quinta-feira (2).A passagem do ciclone pela região foi, por exemplo, o pior evento climático enfrentado pelos eletricistas da Companhia Paranaense de Energia (Copel), que até nesta quinta-feira ainda permaneciam em campo, trabalhando para restabelecer a energia às 241 mil unidades do estado que ficaram desabastecidas. Somente em Castro, 2.300 unidades ficarm sem luz até início da noite de quarta-feira (1º).Página 5------------------------------------------------------------------------------------Ferramenta digitalCarambeí lançou no dia 30 de junho o Mapa Covid 19 que facilita a consulta sobre os casos da doença no município, por bairros. A ferramenta digital apresenta o panorama da situação epidemiológica do vírus em Carambeí que pode ser acessado e utilizado por profissionais de saúde, comunicação e população em geral.O diretor do departamento de Informática da Prefeitura, responsável pela criação e desenvolvimento do Mapa Digital, Edison Rodrigo de Moura, explica que essa plataforma digital organiza dados de forma dinâmica com atualização simultânea do Boletim Covid 19 que auxilia na tomada de decisões dos gestores, além de ser uma alternativa de apresentação de dados de maneira transparente com atualização em tempo real.Página 4------------------------------------------------------------------------------------De dezembro para marçoA Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), em conjunto com a Reitoria e Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), anunciou as novas datas dos processos seletivos realizados pela instituição.Em virtude da pandemia da Covid-19, as provas do PSS e dos Vestibulares que seriam realizadas em 2020 foram remarcadas para janeiro e março de 2021.Página 6------------------------------------------------------------------------------------Camionetes suspeitasNo primeiro dia de julho, por volta das 23h30, policiais militares receberam denúncia de que duas camionetes suspeitas estavam trafegando na região do Bairro Periquitos, em Ponta Grossa, e que haviam estacionado em uma via paralela à BR 376. Mais tarde descobriu-se nos veículos 164 kg de explosivos.Página7------------------------------------------------------------------------------------Após 25 anos de aluguelA prefeitura de Carambeí gasta R$ 572 mil por ano só para pagar o aluguel de sua sede e de parte de suas dez secretarias. Hoje elas estão instaladas em diferentes imóveis, a maioria locados. Daqui a alguns meses, esse recurso será melhor aplicado e vai retornar na forma de investimentos para a população.Página 3------------------------------------------------------------------------------------Em CarambeíUma semana após contemplar os bombeiros de Castro, foi Carambeí quem recebeu na manhã dessa quinta-feira (2) a atenção do Estado com a aquisição de quatro novos maquinários via deputado Plauto Miró Guimarães Filho. Inclusive foi Plauto quem fez a entrega ao prefeito Osmar Blum Chinato.Página 3------------------------------------------------------------------------------------Para manter planoA família do pequeno Vinicius Gustavo Lisboa Messias, o Vini Pipoquinha, está em busca de ajuda e conta com a solidariedade dos castrenses para manter o plano de saúde e custear o tratamento, consultas e medicamentos da criança. Vini, apesar de muito jovem, prestes a completar seus cinco aninhos, já é bastante conhecido no município. Ele é portador de paralisia cerebral e de várias outras comorbidades, e seus familiares sempre fazem campanhas.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Catálogo virtualA Prefeitura de Tibagi, por meio das Secretarias Municipais de Turismo, Educação e Cultura e Indústria e Comércio, lançou oficialmente o catálogo gastronômico virtual 'Delícias Tibagianas em Casa' que irá divulgar pratos criados por empresários do ramo alimentício em Tibagi e estimular a população a consumí-los. A Prefeitura de Tibagi, por meio das Secretarias Municipais de Turismo, Educação e Cultura e Indústria e Comércio, lançou oficialmente o catálogo gastronômico virtual 'Delícias Tibagianas em Casa' que irá divulgar pratos criados por empresários do ramo alimentício em Tibagi e estimular a população a consumí-los. A ação é uma medida de apoio ao comércio local no enfrentamento a crise causada pela pandemia da COVID-19.