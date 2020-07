Edição 3365

Castro tem 127 pacientes curados de Covid-19

Novo Toque de Recolher

Avô é acusado de abusar de neta de 5 anos

No Dia Mundial do Rock, Página Um News conta a história da Banda Viskk que já tocou em Castro

Empenho de R$ 10 milhões é confirmado pela Caixa

Colisão em curva

mata motorista

Aline debateu a cadeia leiteira

Paraná perde R$ 1,5 bilhão em arrecadação

------------------------------------------------------------------------------------Página5------------------------------------------------------------------------------------Com quatro óbitos e queda naarrecadação, Carambeí nãodá trégua na pandemiaA Prefeitura de Carambeí publicou, nesta quarta-feira (08), no Diário Oficial do Município o decreto 109/2020 que determina novo toque de recolher das 22 às 6 horas do dia seguinte, entre 9 e 23 de julho.Nessa mesma edição, você confere as explicações do Chefe de Gabinete da Prefeitura de Carambeí, Márcio Taques, que fala da queda da arrecadação e do dinheiro do governo federal proveniente do combate a Covid-19.Página 4------------------------------------------------------------------------------------Em Piraí do SulUma família de Piraí do Sul luta por justiça, após ter encontrado indícios de que uma criança, de cinco anos de idade, tenha sido abusada pelo padrasto de seu pai. A avó materna da criança, Cristiane Aparecida Ferreira, descobriu os possíveis abusos há alguns meses, mas só há cerca de duas semanas viu sinais claros de que os abusos realmente aconteciam. Desde então, ela e a mãe da criança vivem dias difíceis, buscando medidas de segurança, ação por parte das autoridades, e tentando fazer com que a guarda da vítima volte para a mãe.Página 7------------------------------------------------------------------------------------EXCLUSIVOPágina 5------------------------------------------------------------------------------------Estrada do SocavãoA Caixa Econômica Federal comunicou, na segunda-feira (6), à equipe da deputada federal Aline Sleutjes que o recurso de R$ 10 milhões, viabilizados para asfaltar o trecho da estrada do Socavão entre o distrito e o município de Castro, foi empenhado. A parlamentar paranaense comemorou a garantia da verba que, segundo ela, é uma das conquistas mais importantes de seu mandato até o momento. Página 3------------------------------------------------------------------------------------TransbrasilianaColisão frontal tirou a vida do condutor e proprietário do veículo Fiat Strada, placas de Ponta Grossa, que chocou-se com um caminhão Mercedes Benz na BR-153.Página 9------------------------------------------------------------------------------------Agricultura familiarDificuldades, sim. Mas, a força de vontade, planos de crescimento e esperança em dias melhores são maiores que os problemas. Assim concluíram os seis produtores de leite da agricultura familiar que participaram da primeira audiência virtual do Fórum Nacional de Incentivo da Cadeia Leiteira, realizado pela deputada federal Aline Sleutjes com o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária e da Subcomissão do Leite na Câmara.Página 6------------------------------------------------------------------------------------Página 3