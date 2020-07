Edição 3366 versão Online

Castro chegou a 216 infectados por covid

Digital Agro debate efeitos do

agronegócio na pós pandemia

Esposa de policial morto por

covid-19 critica médica

Carambeí constrói

base para SAMU

Caminhão em alta velocidade

espalha carga na rodovia

Tibagi registrou seu primeiro

óbito em decorrência

do novo covid-19

Em carreata família

clama por justiça

ECA inicia comemorações pelos 30 anos

Aliel está entre os deputados

federais mais atuantes

Nota Paraná sorteia R$ 10

milhões nesta terça-feira

Fátima faz novos questionamentos à secretaria

Carambeí tem 127º

caso de covid

Superlotação no transporte coletivo preocupa

------------------------------------------------------------------------------------146 recuperados até segunda-feiraNa segunda-feira (13), a cidade de Castro já registrava 216 casos do novo coronavírus, de acordo com o informativo diário da Secretaria de Saúde do Município. Dos pacientes que testaram positivo para a doença, 146 já estão curados e 68 estão em isolamento domiciliar. Dois pacientes estão internados em leito regular de hospital, e 54 casos estão em análise, aguardando resultado de testes feitos recentemente. Castro levou pouco mais de três meses para chegar aos primeiros 100 casos, e menos de duas semanas para dobrar esse número. O primeiro caso foi confirmado no município no final de março, em seguida os números subiram lentamente, chegaram a ficar estacionados durante semanas, mas, no dia 1° de julho alcançava-se à primeira centena de casos. No dia 12 de julho já eram 207, e, conforme o último boletim, agora já são 216.Página 7------------------------------------------------------------------------------------Págian 6------------------------------------------------------------------------------------Deu dipirona e mandou para casaVera Lucia Teixeira de Quadros Alves, esposa do sargento RR Edson Alves, 57 anos, morto por covid-19 às 20h08 de sexta-feira (10), fez duras críticas a médica que atendeu o seu marido na Unidade de Pronto Atendimento de Ponta Grossa (UPA-PG). Para ela houve negligência desde a primeira vez que Edson recebeu atendimento, no sábado (4). À reportagem do Página Um News, a esposa relatou que o seu esposo começou a sentir "queimação no corpo" ainda no sábado. Nesse mesmo dia eles foram até a UPA da Santa Paula, e sem realizar exame algum, a médica que o atendeu receitou Dipirona, um sachê para limpar o pulmão e mandou o seu marido para casa.Página 9------------------------------------------------------------------------------------Junto ao DetranA base que irá alojar o Serviço de atendimento Móvel (SAMU) em Carambeí está em construção. Localizada junto ao Detran sede e Defesa Cívil o SAMU, contará com suporte básico tendo uma ambulância e equipes com técnico de enfermagem e motorista socorrista, que trabalharão em regime de 24 horas.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Nessa segunda-feira (13), equipe da PRF prestou atendimento a acidente, tipo saída de pista, seguido de capotamento. Um caminhão MAN, seguia sentido Sul, quando ao realizar uma curva, seu condutor, de 38 anos, perdeu a direção, vindo a capotar fora da pista.Página 9------------------------------------------------------------------------------------O paciente de 61 anos era portador de hipertensão, diabetes e insuficiência renal crônica e faleceu na quarta-feira (8). O município confirmou ainda mais dois homens positivados por coronavírus, um de 31 anos, e outro de 75 anos.Página 5------------------------------------------------------------------------------------Caso do avôNa sexta-feira (10), familiares e amigos dos familiares da criança que, supostamente foi abusada pelo padrasto de seu pai em Piraí do Sul, fizeram uma carreata pelas ruas da cidade. A ação, de acordo com a avó materna da criança, buscou pressionar as autoridades locais para que não deixem o caso ipune.Página 7------------------------------------------------------------------------------------virtualPágina 8------------------------------------------------------------------------------------Página 3------------------------------------------------------------------------------------Página 3------------------------------------------------------------------------------------Página 3------------------------------------------------------------------------------------Página 5------------------------------------------------------------------------------------Deputados estaduaisA aglomeração de pessoas no transporte coletivo e a transmissão do novo coronavírus em ônibus e terminais urbanos tem inspirado preocupação no poder público, a ponto da Assembleia Legislativa do Paraná promover encontro remoto para discutir o assunto.Página 3------------------------------------------------------------------------------------