Edição 3367

Vazio sanitário já

vigora em Castro

59 famílias recebem as chaves

Tendas alugadas

Tibagi adota medidas rígidas

Tocha Olímpica passou

por Castro há 4 anos

Presidente Fatima rebate áudios do prefeito Moacyr

No combate ao coronavírus

Aline viabiliza mais

de R$ 13 milhões

Ratinho Junior tem

74% de aprovação

Queimadas prejudicam

Condor doa mais de 6 toneladas de alimentos

----------------------------------------------------------------------------------Desde a manhã de sexta-feiraA partir desta sexta-feira (17), a circulação de pessoas será restrita em Castro, e, a grande maioria dos estabelecimentos comerciais deverá permanecer fechada até na terça-feira (21). Durante esse período terão autorização para trabalhar estabelecimentos que prestam serviços de saúde, serviços funerários, transporte de cargas perecíveis, agropecuárias, clínicas veterinárias e postos de combustível. As medidas estão previstas no novo decreto municipal, publicado pela Prefeitura de Castro no Diário Oficial Eletrônico de terça-feira (14), e fazem parte do chamado vazio sanitário.Página 6----------------------------------------------------------------------------------Residencial Cidade NovaA Prefeitura Municipal de Carambeí entregou na quarta-feira (15), as 59 moradias do Residencial Cidade Nova. No ato da entrega realizada em duas etapas, manhã e tarde, estiveram presentes o prefeito Osmar Blum, secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; supervisor da gerência de habitação da CEF, Alexandre Gosmatt; entre outros. Na quinta-feira (16), receberam as chaves as famílias que irão morar no Residencial Novo Horizonte e na sexta-feira (17), os contemplados do Residencial Eldorado.Página 5----------------------------------------------------------------------------------O vereador Rafael Rabbers (PTC) apresentou, na segunda-feira (13), requerimento questionando a Prefeitura de Castro sobre a locação de tendas que serão utilizadas na barreira sanitária e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O parlamentar perguntou se não seria mais vantajoso, ao invés de realizar o aluguel das tendas, comprá-las, pois o valor pago foi alto e há uma imprevisibilidade na duração da pandemia.Página 3----------------------------------------------------------------------------------O prefeito Rildo Leonardi anunciou, na quarta-feira (15), as novas medidas adotadas pelo município para o enfrentamento à pandemia da Covid-19, com a participação do procurador jurídico, Bruno Ribas, secretário municipal de Saúde, Wilson Silva e do diretor do Hospital Luiza Borba Carneiro e presidente da Associação Comercial, Paolo Pavesi, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura.Página 5----------------------------------------------------------------------------------Há quatro anos, no dia 16 de julho de 2016, Castro foi escolhida como a cidade do Paraná para encerrar a passagem da Tocha Olímpica, no estado. Neste ano, o Brasil sediava a trigéssima primeira edição dos Jogos Olímpicos, realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 5 a 21 de agosto. O comboio trazendo a chama do fogo simbólico dos Jogos chegou em Castro numa manhã de sábado bastante chuvosa. Página 7----------------------------------------------------------------------------------A vereadora Fatima Castro (MDB), presidente da Câmara Municipal de Castro, rebateu, na sessão ordinária da última segunda-feira (13), comentários feitos pelo prefeito Moacyr Elias Fadel Junior (Patriota) a respeito do Projeto de Lei 28/2020, de autoria do Executivo. Fatima referiu-se especificamente ao conteúdo de dois áudios contendo falas do prefeito.Página 4----------------------------------------------------------------------------------Há 3 meses o Brasil e o mundo vivem uma grave crise sanitária, a da pandemia do Coronavírus. E, a boa notícia para o Paraná vem da deputada federal Aline Sleutjes. A vice-líder do Governo na Câmara viabilizou, junto ao Ministério da Saúde, R$ 13.069.036,00. O montante foi dividido para 37 municípios paranaenses, a serem usados em ações de combate ao Coronavírus.Página 3----------------------------------------------------------------------------------O Grupo RIC e o instituto Paraná Pesquisas perguntaram aos paranaenses como eles avaliam o governo Ratinho Júnior. 74,2% aprovam a gestão, 20,4% desaprovam e 5,4% não sabem ou não opinaram.Página 3----------------------------------------------------------------------------------Mais uma vez incêndios criminosos iniciados por moradores de Castro espalharam fumaça pela cidade, e destruíram mais uma parte da vegetação nos campos do Jardim Bailly.Página 7----------------------------------------------------------------------------------Para atenuar os efeitos da pandemia na vida dos moradores de Castro, o Condor Super Center realizou, neste dia 15 de julho, a entrega de 6.267 kg de alimentos para a cidade.Página 7