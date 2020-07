Edição 3368 versão Online

EM 130 DIAS, PARANÁ

SOMA MAIS DE 55 MIL

CASOS DE COVID-19

João Maria Diniz deixa

legado valioso

Castro tem 259 casos

de covid-19

Prefeito Blum comemora entrega de 154 moradias

10 novos leitos de UTI

Operário vence no seu retorno

Moacyr diz não,

mas Fatima promulga

Aline viabiliza

40 pontos de Internet

Abertas inscrições para PSS

----------------------------------------------------------------------------------Página 7----------------------------------------------------------------------------------Pesquisador castrense morreSe compartilhar conhecimentos é uma forma de se tornar imortal, o castrense João Maria Ferraz Diniz com certeza já se imortalizou entre os castrenses. A cidade se despediu dele neste final de semana, mas o seu legado, que inclui diversas obras de vários gêneros, irá perpetuar entre as gerações, afinal, como bem descreveu sua amiga e companheira de diversos trabalhos, a também advogada e pesquisadora Léa Maria Cardoso Villela, seu João Maria era incansável e uma pessoa de muitos talentos.Prestes a completar 79 anos de idade, o veterinário, professor, pesquisador, escritor e artista, João Maria, deixa esposa, quatro filhas, 13 netos e uma bisneta.Página 5----------------------------------------------------------------------------------Página 5----------------------------------------------------------------------------------A Prefeitura de Carambeí entregou nos dias 15, 16 e 17 de julho as chaves para as 154 famílias dos três conjuntos habitacionais construídos no município. “É o maior programa habitacional que o município recebe desde 1997. Como gestor estou muito feliz e com a sensação de dever cumprido junto com os esforços da minha equipe, contamos com o apoio do deputado e hoje secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, para proporcionar para estas famílias uma mudança significativa”, comemora o prefeito Osmar Blum.Página 4----------------------------------------------------------------------------------Nesta sexta-feira (17), o Hospital Universitário Regional (HU-UEPG) abriu as novas UTIs da ala Covid-19, após a instalação dos equipamentos recebidos. A nova estrutura entrou em pleno funcionamento após às 19 horas, com 30 leitos de terapia intensiva e 24 clínicos para tratamento de pacientes de coronavírus.Página 3----------------------------------------------------------------------------------O Operário Ferroviário venceu o Cianorte por 1 a 0, na tarde de sábado (18), pela primeira partida das quartas de final do Paranaense. O jogo aconteceu no Estádio Albino Turbay, com portões fechados, e marca a retomada da competição após a paralisação de quatro meses por conta da pandemia.Página 5----------------------------------------------------------------------------------Em CastroA vereadora Fatima Castro (MDB), presidente da Câmara de Castro, promulgou, no último dia 15, três leis municipais que não foram sancionadas pelo prefeito Moacyr Fadel Junior (Patriota). As promulgações foram publicadas na edição 2035 do Diário Oficial Eletrônico (DOE) do município, na quinta-feira (16).Página 3----------------------------------------------------------------------------------No ParanáPágina 3----------------------------------------------------------------------------------Castro e CarambeíPáginas 4 e 5