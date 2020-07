Edição 3369

Condenação de Moacyr

é substituída por

serviços à comunidade

Festa de Sant' Ana

será neste domingo

Aline Sleutjes é a melhor

deputada federal

Paraná amplia parceria

com Governo Federal

Preso homem com

maconha e objetos

PM surta e teria feito ameaças

Prefeito Marcelo Rangel

é 'Prefeito da Criança'

Operário perde e está fora

do Paranaense de futebol

Empresas apresentam

propostas para edital

BRF oferece doação

de testes rápidos

Senac oferece curso

de E-Commerce

Mais recursos e juros menores

para agricultores paranaenses

-------------------- -------------------- -------------------- --------------------3 anos e 6 meses de penaO prefeito de Castro, Moacyr Elias Fadel Junior, e a psicóloga aqui identificada pelas iniciais L.B., que prestou serviços para o município durante gestões anteriores do prefeito, foram recentemente condenados pela juíza de Direito da Vara Criminal de Castro, Maria Teresa Thomaz. A sentença de ambos, assinada no último dia 13 de julho, inicialmente os condenava a três anos e seis meses de detenção e doze dias-multa, em regime aberto, no entanto, com base no artigo 44 do Código Penal, a juíza responsável pela sentença substituiu a pena por prestação de serviços à comunidade, o que corresponde a uma hora de tarefas por dia de condenação, e prestação pecuniária, correspondente a um salário mínimo (vigente na época dos fatos).Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em CastroNeste domingo (26) os castrenses católicos irão celebrar o dia da padroeira do município, dia da Senhora Sant’Ana. Em todos os anos, a data é celebrada com a tradicional festa, organizada pelos padres, colaboradores, membros e fiéis da Paróquia de Sant’Ana, e neste ano não será diferente, porém, toda a programação foi adaptada à nova realidade, imposta pela atual pandemia.Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------No ParanáO portal Ranking dos Políticos (politicos.org.br) ganhou notoriedade ao avaliar o mandato de parlamentares de todo o país no Congresso Nacional. O portal apresenta a lista geral com todos os políticos, uma relação por deputados federais, outra por senadores, e ainda a divisão por estado. E, no Paraná, quem ocupa a primeira colocação dos mais bem avaliados deputados federais é Aline Sleutjes.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------O Ministério da Saúde garantiu nesta quinta-feira (23) que vai ampliar as parcerias com o Governo do Paraná e atender várias demandas encaminhadas para a União pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior para reforçar o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no Estado.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------PolíciaNa quinta-feira (23), a Polícia Civil, por meio da 43ª DRP, prendeu indivíduo pela suposta prática de tráfico de droga. Após denúncias, equipe da Civil, com o apoio da Guarda Municipal de Castro, cercou dois imóveis localizados em uma comunidade do Jardim Arapongas. Vários objetos foram apreendidos na ação.Página 9-------------------- -------------------- -------------------- -------------------Licenciado da políciaLicenciado da corporação militar para tratamento médico, o policial militar M.V.S, acusado da prática de crime de extorsão por meios eletrônicos em pelo menos três pessoas, no ano de 2019, movimentou o setor policial na noite de terça-feira (21). Ele teria surtado e, de dentro de sua residência, ameaçado sua família. Inclusive, em dado momento, teria gritado "eu só saio morto daqui, depois de matar todos". No dia seguinte, a polícia militar confirmou o surto e negou que tenha havido ameaças.Página 9-------------------- -------------------- -------------------- -------------------DestaquePágina 3-------------------- -------------------- -------------------- -------------------Gosto amargoPágina 4-------------------- -------------------- -------------------- -------------------Contorno NorteFoi realizada no último dia 17 de julho, no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), a sessão de abertura dos envelopes com propostas de preços e documentos de habilitação, para o edital de concorrência que deverá definir a empresa responsável pela implantação do Contorno Norte em Castro. Ao todo, 17 empresas apresentaram-se como candidatas à execução do empreendimento.Página 2-------------------- -------------------- -------------------- -------------------Página 4-------------------- -------------------- -------------------- -------------------Página 4-------------------- -------------------- -------------------- -------------------Página 6