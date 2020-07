Edição 3370

Paraná já tem mais de 1,6 mil mortes por covid-19

HOMEM DE 51 ANOSNo sábado (25), foi confirmada a morte da primeira vítima de Castro por coronavírus. Trata-se de um homem, de 51 anos de idade que estava internado em Curitiba. De acordo com profissionais da Secretaria de Saúde de Castro, o paciente também fazia tratamento por conta de um câncer, mas foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado (SESA), a informação de que ele contraiu o vírus.Até na segunda-feira (27), o município somava 397 casos da doenças, porém, 284 pacientes já curados e 109 em isolamento domiciliar. Também tem dois pacientes internados em leito regular de hospital e um em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Prefeitura de Carambeí vai comprar 3.500 testes rápidos de detecção do novo coronavírus. O processo de licitação está em andamento. Somados aos 1.200 kits doados pela Indústria BRF e 155 pela Cooperativa Frísia, a cidade deverá testar quase 25% da população, levando em consideração os 680 já realizados pela Vigilância Epidemiológica.Na quarta-feira (22) e na manhã de quinta-feira (23) a Secretaria Municipal de Saúde realizou testagem nos 166 funcionários da pasta. O secretário Sérgio da Luz explica que o serviço foi contratado no início do mês de julho e executado nesta semana. "Realizamos a testagem do pessoal da linha de frente, desde o auxiliar de limpeza até o médico", conta.

APÓS 130 DIASUm misto de alegria e emoção, foi o que se viu na celebração da 97ª Festa em honra a Senhora Sant`Ana, em Castro, no domingo (26). Aos poucos, mas demonstrando contentamento, fiéis e devotos da padroeira foram tomando seus lugares na igreja matriz que abriu suas portas para missa presencial, depois de 130 dias sem a presença física dos fiéis.

NA ACECASTRONa sexta-feira (24), a deputada federal Aline Sleutjes esteve na Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), para prestar contas de seus 18 primeiros meses de gestão na Câmara dos Deputados. Quando ainda era candidata, Aline, assim como os demais postulantes à vaga, tanto na Câmara Federal, como na Assembleia Legislativa do Paraná e candidatos ao Senado e governo do Estado, assinaram uma 'carta de intenções' na entidade.

A PARTIR DE QUINTAA Agência do Trabalhador de Castro, que atualmente funciona na praça Manoel Ribas, endereço tradicional há muitos anos, terá nova sede apartir desta quinta feira, dia 30 de julho. O novo local de atendimento será na Rua Benjamin Constant, 545, antiga sede da Receita Estadual na cidade de Castro. Local de fácil acesso, o novo SINE de Castro ficará há uma quadra do SENAC.

INTERIOR DE CASTRONa manhã desta sexta-feira (24), o setor operacional da 43º DRP de Castro deslocou-se ao interior do município, no bairro Areia de Cima, para dar cumprimento a mandado de prisão de um condenado há 14 anos e 8 meses de prisão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado. De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, o crime praticado em 2011.

APROVADA LEI NA ALEPA Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, durante a sessão remota desta segunda-feira (27), a redação final do projeto 455/2020, de autoria do Poder Executivo, que isenta o pagamento das diárias dos veículos apreendidos que ficam nos pátios do Detran-PR e da Polícia Militar (PM). Os parlamentares imprimiram celeridade na aprovação do projeto.

ATÉ 14 DE AGOSTOA Prefeitura de Carambeí prorrogou o toque de recolher até dia 14 de agosto. A medida foi publicada na edição de quinta-feira (23) do Diário Oficial do Município. Pela determinação fica proibida a circulação de pessoas das 22 às 6 horas, com a exceção para trabalhadores de serviços considerados essenciais conforme prevê o decreto.