Edição 3371

Moacyr, Maria Lídia e pregoeiro multados

Igrejas se adaptam

para receber fiéis

Lockdown neste

final de semana

Festival Folclórico virtual

Enquanto a UEPG busca desenvolver ventiladores de baixo custo, Castro testa mais de 2.600 pessoas

BRF de Carambeí

tem novo gerente

Prefeitura abre dois

novos concursos

A próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro, que estava prevista para esta segunda-feira (3), será realizada no dia 10 de agosto. Dois fatores justificam o adiamento. Primeiro, o fato de que, durante o mês de agosto, haverá cinco segundas-feiras e o Segundo, o adiamento possibilitará mais tempo para os ajustes que precisam ser feitos.

Drones são apreendidos

em operação da polícia

Estado vai apoiar cooperativismo

Tibagi implanta

Centro de Atendimento

Cadeia em Ponta Grossa ajudará a renovar sistema

Atlas destaca Paraná

como 2º melhor do Brasil

Por falhas na compra de medicamentosO Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) multou individualmente em R$ 3.190,20 o prefeito de Castro, Moacyr EliasFadel Junior (gestões 2005-2008, 2009-2012 e 2017-2020); a secretária de Saúde desse município dos Campos Gerais, Maria Lídia Kravutschke; e o pregoeiro Luiz Carlos de Oliveira.Os três foram penalizados em função de irregularidades apontadas em Representação da Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos) interposta pelo Ministério Público de Contas (MPC-PR) e julgada procedente pela Corte. A petição tratou de dois pregões presenciais queobjetivaram a compra de medicamentos por parte da prefeitura em 2017.

Volta das celebraçõesEste domingo (2), marca o retorno das celebrações com a presença de público na maioria das igrejas do município de Castro. Há quatro meses uma realidade diferente, desafiadora e até um tanto quanto triste, para muitos daqueles que não conseguiram se adaptar ao novo normal, tomou conta destes espaços santos. TibagiNo sábado e domingo (1° e 2 de agosto), ocorrerá mais um lockdown no município. A Prefeitura de Tibagi pede que a população programe suas compras para evitar aglomerações.

De Etnias do ParanáO tradicional Festival Folclórico e de Etnias do Paraná este ano será um pouco diferente do comum. Realizado no Teatro Guaíra, em Curitiba, o evento deste ano deixará os palcos e será transmitido pelas redes sociais entre os dias 15 e 30 de agosto. A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, informou que a unidade de Carambeí conta com um novo gerente. Neri José Fin assume o cargo depois de atuar na mesma função na planta de Dourados, no Mato Grosso do Sul.

Em CastroA Prefeitura de Castro divulgou dois novos Concursos Públicos que visam a contratação de 21 profissionais de ensino fundamental, médio/técnico e de nível superior, além da formação de cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas até 16 de agosto. Quando contratados, os profissionais deverão desempenhar atividades em carga horária de 24 a 40 horas semanais, com salários que alternam de R$ 1.045,00 a R$ 4.588,92 ao mês. Nas metas de crescimentoO governador Carlos Massa Ratinho Junior disse nesta terça-feira (28) que o Governo do Estado vai apoiar o cooperativismo paranaense para que alcance as metas do PRC-200, plano estratégico elaborado pela Ocepar para atingir R$ 200 bilhões de faturamento nos próximos anos. A parceria envolve crédito, melhorias na infraestrutura e desburocratização.

A Prefeitura de Tibagi, através da Secretaria Municipal de Saúde, implantou um centro de atendimento exclusivo para pacientes com síndromes respiratórias e suspeitos da Covid-19 no Hospital Luiza Borba Carneiro (HLBC). Em média 15 pessoas são atendidas. A parceria envolve crédito, melhorias na infraestrutura e desburocratização.Página 6-------------------- -------------------- -------------------- --------------------A Prefeitura de Tibagi, através da Secretaria Municipal de Saúde, implantou um centro de atendimento exclusivo para pacientes com síndromes respiratórias e suspeitos da Covid-19 no Hospital Luiza Borba Carneiro (HLBC). Em média 15 pessoas são atendidas.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 9-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Índice de esgotamentosanitário no paísO Atlas de Atualização da Base de Dados de Estações de Tratamento de Esgotos, divulgado nesta semana pela Agência Nacional de Água (ANA), destaca o Paraná com o segundo melhor índice do país no atendimento à população urbana com serviço de esgotamento sanitário. O levantamento aponta o Paraná com 80,7%, superado apenas pelo Distrito Federal e com quase o dobro da média nacional, que ficou em 46,5%.A performance do Paraná pode ser melhor avaliada se forem considerados o tamanho da população e o número de municípios atendidos. O Distrito Federal engloba Brasília e 32 regiões administrativas, que somam cerca de 3 milhões de habitantes. No Paraná, são 399 municípios e aproximadamente 12 milhões de habitantes.Concluído em 2017, o Atlas é um estudo pioneiro que proporciona uma visão ampla da situação do esgotamento sanitário urbano e de seu impacto na qualidade dos recursos hídricos do País.O panorama do esgotamento sanitário urbano dos 5.570 municípios foi realizado em conjunto com 25 companhias estaduais e 475 prestadores municipais públicos e privados que forneceram informações primárias de 3.005 cidades. Para as 2.565, restantes foram utilizadas informações secundárias, ou seja, aquelas disponíveis em pesquisas nacionais realizadas anteriormente, tais como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).A posição de destaque do Paraná deve-se ao serviço da Sanepar, que atua em 345 municípios do Estado e tem feito investimentos crescentes no esgotamento sanitário. Com 249 estações de tratamento de esgoto e quase de 37 mil quilômetros de rede coletora, o serviço atende mais de 9,4 milhões de paranaenses.E esse atendimento deve crescer nos próximos anos. De 2020 a 2024, os investimentos programados para a área de esgoto ultrapassam os R$ 4,1 bilhões. No ciclo anterior, de 2015 a 2019, a Sanepar investiu R$ 2,38 bilhões em esgotamento sanitário.O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, avalia que os indicadores de saneamento no Paraná evidenciam o comprometimento da empresa na universalização do esgotamento sanitário. “Assim como atendemos 100% da população urbana com água tratada, estamos trabalhando para ampliar a cobertura com coleta e tratamento de esgoto e melhorar a eficiência dos sistemas já existentes.”