Edição 3372 Versão Online

Venda e aluguel de imóveis tem queda elevada

Frísia comemora 95 anos

de cooperativismo

Carambeí ficará

mais iluminada

Oito mortes em

acidente na BR-277

Palmeira recebe chave da CAC

Prédio da Cultura vai

se chamar Peter Allan

Intenção de compra

será maior em 2020

Paraná conta com

R$ 200 milhões para

compra de vacinas

Biblioteca municipal muda de endereço e vai para antiga Estação Ferroviária

Projeto vai trazer R$ 400 milhões para escolas do futuro

Três militares são presos

por morte de motorista

de aplicativo

Em CastroO setor imobiliário está entre os que foram bastante afetados pela pandemia do novo coronavírus. No Estado do Paraná, 2020 começou promissor, e quem trabalha com a venda e com o aluguel de imóveis iniciou o ano otimista. Era para ser o período de recuperação e retomada, já que o ano passado deixou tudo encaminhado para o aquecimento do mercado, mas aí veio a pandemia e os planos mudaram, tanto de quem pretendia vender, como de quem se preparava para comprar.De acordo com especialistas, os fatores que faziam acreditar em um 2020 favorável para a venda de imóveis no Estado, eram principalmente o aumento nas ofertas de emprego e aumento de renda, retomada do crédito imobiliário e créditos a juros baixos, e expectativa pelo controle da inflação.Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------No dia 1º de agosto, a Frísia Cooperativa Agroindustrial comemorou suas conquistas com o olhar no futuro. São 95 anos de inovação, se reinventando, mas sem deixar de lado sua essência. O diretor-presidente do Conselho de Administração da Frísia Cooperativa Agroindustrial, Renato Greidanus, afirma que a cooperativa tem uma história muito rica.Página 6-------------------- -------------------- -------------------- --------------------A Prefeitura Municipal de Carambeí inovará na iluminação da cidade com a instalação de mais de 2,1 mil luminárias com tecnologia de LED que trarão eficiência e economia na iluminação pública. Num prazo de seis meses todas as lâmpadas serão substituídas e as ruas ganharão mais segurança, além de reduzir os custos de manutenção a longo prazo.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------EngavetamentoOito pessoas morreram e 21 ficaram feridas em um engavetamento entre 22 veículos por volta das 22h30 de domingo (2), na BR-277, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba, no sentido litoral do Paraná. Sete vítimas morreram no local e uma delas posteriormente, no Hospital Cajuru. A informação da morte da oitava vítima foi confirmada pelo IML mais tarde.Página 9-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Central de AtendimentoO Município de Palmeira recebeu simbolicamente nesta sexta-feira (31 e julho) a chave da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), nomeada de Cezar Miranda Koslovski. A empresa PGC Engenharia de Obras, responsável pela execução da obra, entregou a chave ao prefeito Edir Havrechaki e ao vice-prefeito Marcos Levandoski, como sinal de conclusão da obra.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Justa homenagemO prédio que abriga o Departamento de Cultura e todas as oficinas ofertadas agora se chama Casa da Cultura Peter Allan, ex-gerente de cultura da Prefeitura de Tibagi que deu grande contribuição para o setor. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) já instalou o letreiro com o nome do homenageado no local.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Dia dos PaisAumentou o número de filhos que deverão presentear os pais este ano. Segundo sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), a intenção de compra dos paranaenses para o próximo Dia dos Pais é de 66,2% e é maior do que a registrada no ano passado, que alcançou 62,3%.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 9