Edição 3373

Comerciantes de Castro

'com os pés no chão'

Eleições deste ano

têm adaptaçãos

Prefeitura instala

barreira sanitária

Castro registra

3° óbito

por covid-19

Camila Santanioni

está no P1 News

Jovem de Tibagi recebe dispositivo para visão

Castrolanda realizou assembleia

Camponeses do MST preparam doações

Iluminação de led inicia na Avenida dos Pioneiros

Governo faz auditoria

em contratos

Paranaense atravessa

o Canal da Mancha

Lotes de cemitério serão vendidos através de leilão

Palmeira tem 13 casos ativos de covid e 57 recuperados

PRF apreende 220 gramas

de haxixe na BR-277

Oficinas virtuais de dança recebem 1.500 pessoas

Vendas abaixo da média anualMais um dia dos pais se aproxima, e desta vez, a data especial vai acontecer em meio a um cenário atípico, devido a pandemia do novo coronavírus. Mesmo sendo uma grande oportunidade para o comércio, o dia dos pais desse ano gera diferentes sentimentos nos empresários locais, e, até mesmo os otimistas, estão com os pés no chão ao falarem das expectativas.Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Com a pandemiaDois mil e vinte é ano de eleições municipais, mas, assim como quase todos os eventos marcados para este ano, o processo eleitoral também sofreu mudanças, graças a pandemia de covid-19, a começar pela data. Em vez de em outubro, como costumeiramente ocorria, as eleições deste ano vão acontecer no mês de novembro. O primeiro turno está marcado para o dia 15 e o segundo para 29 de novembro. Outras mudanças e adaptações também irão fazer parte das eleições municipais deste ano, por exemplo, não haverá identificação biométrica no dia da votação, e será novamente necessário que todos os eleitores estejam portando um documento oficial com foto, como carteira de identidade.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------No SocavãoA Prefeitura de Castro, em combate à pandemia da Covid-19, e devido ao resultado do programa de testagem em massa executado no município, decretou medidas para o Distrito do Socavão e comunidades rurais adjacentes. Desde quarta-feira (5), pelo período de 15 dias, serão instaladas barreiras nos acessos da localidade com aferição de temperatura e encaminhamento à Unidade de Saúde caso a temperatura esteja acima dos 37,5º. A medida vale para a entrada e saída dos moradores e visitantes do Distrito. A circulação, entrada e saída de pessoas, ficam condicionadas.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------461 já recuperadosAté na tarde de quinta-feira (6), 743 casos de Covid-19 tinham sido confirmados em Castro, de acordo com o boletim diário, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. Destes, 461 pacientes já estão recuperados, 274 estão em isolamento domiciliar, três estão internados em leito regular de hospital e dois estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).Página 9-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Canal 1Camila Santanioni será uma das novidades de “Amor Sem Igual”, que volta a ser gravada segunda-feira. Lena, sua personagem, é uma garota de programa de luxo que seduz os clientes do “Mademoiselle Olympia Night Club” com suas danças aéreas. A atriz vem de trabalhos como “Os Dez Mandamentos”, da própria Record e “O Negócio”, na HBO.Página 8-------------------- -------------------- -------------------- --------------------PortátilNesta quarta-feira (5), o aluno da Escola Municipal Ida Viana, Gabriel Carneiro, recebeu a doação de um dispositivo portátil de visão artificial (OrCam MyEye) que possibilita que deficientes visuais compreendam textos e objetos.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------De forma VirtualGuiada pelo diretor-presidente, Willem Berend Bouwman e pelo diretor-executivo, Seung Hyun Lee, a Cooperativa Castrolanda realizou mais uma Pré-Assembleia Semestral de Balanço. O tradicional encontrofoi virtual.Página 6-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Neste sábadoPágina 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------CapacitaçãoA mudança da iluminação pública para a tecnologia led em Carambeí já apresenta mudanças. A avenida dos Pioneiros é a primeira via a ter a substituição das lâmpadas e a qualidade de iluminação pode ser observada. O cronograma de troca seguirá para a Avenida do Ouro, onde há maior concentração de pontos comerciais.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Pedágios no ParanáO Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou na quarta-feira (5) a publicação de editais de licitação para contratar empresas que irão atuar na fiscalização de todas as medidas, atividades e obrigações do encerramento dos contratos dos pedágios.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Mais jovem do BrasilA atleta paranaense Mariana Chevalier fez história e se tornou a brasileira mais jovem a concluir a travessia do Canal da Mancha. Aos 16 anos, a nadadora iniciou o trajeto de aproximadamente 33 quilômetros às 5h30 da manhã quinta-feira (30/07) e o completou em 11 horas e 55 minutos.Página 10-------------------- -------------------- -------------------- --------------------CarambeíPágina 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 9-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Bale Teatro GuaíraPágina 10