Edição 3374

Depois de queda de quase 100%Quando a pandemia do novo coronavírus começou, ninguém ainda poderia mensurar o tamanho do impacto nos diversos setores da economia brasileira. Hoje, mais de quatro meses depois, já é possível calcular o prejuízo, por área e por região. Em Castro, assim como em quase todas as demais cidades do país, o turismo está entre os ramos mais afetados. Porém, a flexibilização inédita ofertada por companhias aéreas e os pacotes, ofertas e condições ofertadas por hotéis e pelas próprias agências de viagens, também fazem desta, uma das melhores épocas para o planejamento de viagens futuras, e para o investimento em pacotes, passeios avulsos, e demais produtos oferecidos pelo setor.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Fantasma lidera após vencer o Figueirense na estreiaO Operário Ferroviário enfrenta o Náutico, na noite desta terça-feira (11), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo acontece no Estádio dos Aflitos, às 21h30.O alvinegro é o líder da competição, com três pontos. Na primeira rodada, o Fantasma venceu o Figueirense por 3 a 1, no Estádio Germano Krüger, com gols de Douglas Coutinho, Marcelo e um contra. O Náutico perdeu para o Avaí, fora de casa, por 3 a 1 e está na 19ª posição.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------No aniversário de 166 anos da PMO aniversário dos 166 anos da Polícia Militar do Paraná, comemorado na segunda-feira (10), foi marcado pelo recebimento de novas viaturas, caminhões para o Corpo de Bombeiros e ambulâncias para o Siate. Os 58 veículos foram entregues pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior aos comandantes das duas corporações, durante solenidade da Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, da Região Metropolitana de Curitiba.Página 9-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Reunião com parlamentares e apoiadoresA deputada federal Aline Sleutjes participou na sexta-feira (7), de encontro de parlamentares e apoiadores do Aliança pelo Brasil, realizado no edifício City Offices, em Brasília. A reunião teve por objetivo, apresentar resultados e alinhar ações para a continuidade dos trabalhos de coleta das assinaturas necessárias para a criação do primeiro partido conservador do país.Para a deputada Aline, a consolidação do Aliança marcará para sempre a política nacional.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Na sexta-feira (6), o distrito de Caetano Mendes, em Tibagi, recebeu oficialmente os veículos e equipamentos que irão compor a Patrulha Rural que atenderá especialmente a região do distrito. A conquista foi adquirida através de emenda de R$ 2,34 milhões, com contrapartida de cerca do 200 mil, trabalho do deputado estadual Plauto Miró (DEM).Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Nesta segunda-feiraNesta segunda-feira (10) a cidade de Castro registrou o quarto óbito em função da covid-19. De acordo com informações da Secretaria de Saúde do município, a quarta vítima é um homem, de 61 anos de idade, que encontrava-se internado em Ponta Grossa.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Na AlepO deputado Ademar Traiano (PSDB) foi reeleito na segunda-feira (10) presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. A chapa encabeçada pelo deputado, denominada Parlamento Forte, foi eleita com 48 votos a favor, 6 abstenções e nenhum contra. Esta é a quarta eleição consecutiva de Traiano como presidente da Assembleia.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Área da saúdePágina 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em casaPágina 9