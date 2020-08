Edição 3375

Nada de abrir

Parques estaduais

podem reabrir

Fórum da Cadeia Leiteira

trouxe ministros

Canal 1

Prefeito Blum tem suas

contas aprovadas

Sandrini desiste de tentar reeleição em Piraí do Sul

Padre Martinho celebra

10 anos de sacerdócio

Sirlei pede retorno presencial

dos cinco vereadores

Obra do novo viaduto

da PR 151 já começou

Estado ultrapassa 100 mil casos de covid-19

Guarda Municipal

ganha novo espaço

Presa em Ponta Grossa

suspeita de tentar matar

mulher em Carambeí

Rodoviária de Castro permanece fechada. Ponta Grossa reabriuApós decreto assinado pelo prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, a rodoviária da cidade foi reaberta para a operação das empresas de transportes na quarta-feira (12). Já a abertura do local para passageiros está prevista para a próxima segunda-feira (17). O Terminal Rodoviário Municipal Vereador Oldemar Andrade estava fechado desde o mês de março, graças a pandemia do novo coronavírus. Já na região, as realidades diferem conforme a cidade. Em Castro, em Piraí do Sul e em Carambeí, por exemplo, as rodoviárias permanecem fechadas para evitar aglomeração e circulação de pessoas, ou pelo menos, estão mantendo restrições à circulação de ônibus e de passageiros.Página 6-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em giro pelo ParanáO Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, emitiu a portaria número 223/2020, liberando a reabertura, para uso público e turismo, de 18 Unidades de Conservação do Paraná, entre eles o Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi. Esses parques estaduais, que estavam fechados por causa da pandemia do novo coronavírus, irão reabrir neste sábado (15), mas com restrições.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Coube à deputada federalAline fazer a mediaçãoA vice-líder do Governo, deputada federal Aline Sleutjes, mediou na segunda-feira (4), em nome da Frente Parlamentar da Agropecuária – FPA, a sexta e última reunião do Fórum Nacional de Incentivo a Cadeia Leiteira. Na ocasião estiveram presentes a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Ministro da Economia Paulo Guedes e a equipe técnica do Ministério da Economia. Esta última audiência teve como objetivo discutir as políticas públicas para a cadeia leiteira.O Brasil é o 3° maior produtor do mundo e o leite é o 6° produto de maior importância na cadeia do agro brasileiro. Produzido em 99% dos municípios brasileiros com 4,5 postos de trabalho direto na produção por propriedade, são 1,171 milhão de estabelecimentos de produtores de leite.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Sophia Abrahão já está se preparando para “Salve-se Quem Puder”, no papel de Julia, uma advogada, sobrinha de Hugo (Leopoldo Pacheco). Leia no CANAL 1.Página 10-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Referente a 2016O plenário da Câmara Municipal de Carambeí aprovou parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) pela aprovação das contas da Prefeitura de Carambeí de 2016, na sessão de terça-feira (11), por 9 votos favoráveis e apenas um contrário. Os vereadores seguiram o acórdão do Parecer Prévio n° 33/2020 da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Paraná, que considerou aprovadas com ressalvas, as contas do prefeito Osmar Blum Chinato, no exercício de 2016, adotando-se a fundamentação do próprio TCE.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Eleições 2020O prefeito de Piraí do Sul, José Carlos Sandrini decidiu não concorrer a reeleição, e fez o comunicado em reunião com seus secretários, diretores e apoiadores. Segundo o prefeito, a decisão também é reflexo do desejo de sua família. “Hoje reuni minha equipe de trabalho e grupo político e fiz o comunicado da minha decisão de não concorrer a reeleição". Decisão com a família teria pesado.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em CastroNa sexta-feira (14) o padre Martinho Luis Hartmann, que é pároco da Igreja Matriz da Senhora Sant’Ana, celebrou seus primeiros dez anos de sacerdócio. Antes da celebração da missa em ação de graças, presidida pelo padre, na noite de sexta-feira, o sacerdote conversou com a reportagem.Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Câmara de CastroAo final da sessão ordinária da segunda-feira (10), o vereador Antonio Sirlei Alves da Silva (DEM) sugeriu à presidente da Câmara Municipal de Castro, vereadora Fatima Castro (MDB), que reveja a participação presencial dos cinco vereadores.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------A todo vaporJá começou em Castro a construção do novo viaduto da Rodovia PR-151. A obra, que deve ser concluída até em novembro de 2021, conforme afirmou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, está na fase de preparação dos canteiros.Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------No ParanáA Secretaria de Estado da Saúde informou que o Paraná tem 100.716 casos confirmados de Covid-19 e 2.583 mortes em consequência da infecção até esta sexta-feira (14). O aumento de um dia para o outro foi de 2.250 diagnósticos positivos e 36 óbitos.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 5