Edição 3376

Dos atuais 13 vereadores da Câmara Municipal de Castro, pelo menos 10 são pré-candidatos à reeleição, nas eleições municipais deste ano. Na segunda-feira (17), a reportagem conversou com os parlamentares para ouvir sobre os bastidores do processo eleitoral que se aproxima.

Esta é a última semana para a adesão de empresas à Campanha Sonhos de Natal 2020. A tradicional Campanha do Natal castrense é desenvolvida anualmente pela Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), e neste ano conta novamente com a parceria do Sindicato do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro).

Em CastroNunca o setor cooperativismo esteve tão em alta, e aproveitar os bons ventos que sopram é o que a Cresol Castro busca com a inauguração de sua nova agência na Rua XV de Novembro, nº 414. Moderna e projetada em 400 metros quadrados, foram investidos cerca de R$ 980 mil para oferecer aos seus cooperados o melhor.Uma agência construída em tempo recorde (45 dias), para atender bem seus 1 mil cooperados.Há 15 anos em Castro, a Cresol tem projetos ambiciosos e já vislumbra alcançar entre dois e três anos, de 2 mil a 2,5 mil cooperados, destacou o gerente da unidade Castro, Raphael Elias Hagy.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Polícia investigaUm homem de 42 anos de idade foi encontrado morto dentro de um carro às margens da PR 090, em Castro. Foi por volta das 20 horas de sexta-feira (14). Como a ocorrência se deu na rodovia, além da Polícia Militar, equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também esteve no local.O caso chegou a conhecimento das autoridades após populares ouvirem disparos e chamarem a polícia. No local, foi encontrado dentro de um automóvel um homem com dois ferimentos causados por arma de fogo.Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------No ParanáA Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, no dia 24 de agosto, seu 4º leilão 'online' para venda de veículos retidos nos pátios da instituição.Exclusivamente 'online', o leilão terá início às 9 horas do dia 24, para venda de veículos conservados e de sucatas. Dentre os 550 veículos que serão leiloados, 193 poderão retornar a circular. Serão leiloados carros, motos e caminhões retidos nas unidades da PRF localizadas nas regiões de Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Guaíra e Londrina.Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Servidor PúblicoPor recomendação do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Paraná e órgãos de controle do Estado, a partir deste ano fica instituído o Código de Ética do Servidor Público Municipal, criado pelo controle interno, em parceria com a assessoria jurídica do município de Carambeí.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Por Cleucimara SantiagoFoi sepultado às 16h30 dessa segunda-feira (17), no Cemitério São José, em Ponta Grossa, Alexandre Aracema, um dos grandes ícones da politica.Nascido em 23 de dezembro de 1914, em Ponta Grossa, Alexandre Aracema era filho de Maria Adriana Aracema e João AracemaExemplo de determinação, cursou odontologia de 1936 a 1938 na Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ponta Grossa, como o curso não foi reconhecido, fez novamente o curso na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, formando se em 1942, tendo sido mais tarde um dos professores precursores do curso de Odontologia da UEPG.Aracema foi uma figura importante da história de Ponta Grossa, dentista, politico, esportista, professor, vereador por quatro legislaturas consecutivas da Câmara de Vereadores, tendo atuado durante 20 anos, presidiu a referida casa de leis nos anos de 1964, 1975, chegando a assumir o papel de prefeito de Ponta Grossa.Exímio jogador de xadrez, dizia que a vida é como um jogo, cada passo deve ser pensado, planejado para tornar a decisão mais assertiva. Na juventude participou de campeonatos de xadrez, jogava tênis e praticava equitação.Na vida familiar, foi casado por 67 anos com Emilia Voigt Aracema, a qual conheceu ainda na adolescência, pai de 4 filhos, avo de 9 netos e 11 bisnetos, fazia sempre questão de ressaltar o amor pela família. Era viúvo desde 12/12/2011Em vida recebeu várias homenagens de entidades de classe, Câmara de Vereadores, Lions e Rotary.Dono de um carisma, jovialidade, força de vontade, bom humor, alegria, garra, simplicidade e inteligência impar, Dr Aracema deixa uma lacuna em nossa sociedade e um grande exemplo de vida pública.Luto OficialO prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, decretou luto oficial na cidade por dez dias. A Universidade Estadual de Ponta Grossa também emitiu nota de pesar. Nas redes sociais amigos, familiares e a sociedade em geral também lamentou a morte do grande cidadão ponta-grossenseDeixa os filhos Liria Aracema Borsato, Egon Voigt Aracema, Ana Maria Aracema Justus e Maria Emilia Aracema.