Edição 3377

Rodoviária de Castro reabre, mas com normas

Idosos acolhidos ficam

ainda mais isolados na pandemia

Governo do Paraná aumenta leitos no HU de Ponta Grossa

Justiça bloqueia

bens de ex-prefeito

Sindicastro coloca ferramentas à disposição do comércio

Universidades divulgam calendários

Operário vence o CSA

no Germano Kruger

Igreja inundou com

as últimas chuvas

Canal 1 destaca Leona

Cavalli como Elisa

(Re)Eleições 2020

Civil prende em Castro suspeito de estupro

84 óbitos nas últimas 24 horas

Detran retorna atendimento

presencial na segunda-feira

Decreto autorizaAtravés do Decreto 418/2020, publicado no Diário Oficial do dia 18 de agosto, a Prefeitura de Castro autorizou a retomada de atividades e o funcionamento da rodoviária de Castro. As operações no local, no entanto, estão condicionadas à normas especificas e as do Decreto 357/2020. As empresas e comerciantes que exercem atividades no local, serão responsáveis pela exigência e orientações dos usuários, para que tais normas sejam respeitas, sob pena de responsabilização.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Por doações irregulares de imóveisAtendendo pedido do Ministério Público do Paraná, a Vara Cível de Castro, concedeu liminar determinando a indisponibilidade de bens do ex-prefeito de Carambeí, Alci Pedroso de Oliveira, na gestão 2001-2004, e de um empresário da cidade que teria sido beneficiado por doações irregulares de imóveis públicos. Segundo a decisão, o limite do bloqueio é de R$ R$ 728.507,73 para cada um dos dois requeridos.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------A pandemia do novo coronavírus exigiu adaptações, postura e ações, em quase todos os setores. Com o Sindicato do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro), que atua junto ao comércio do município há 61 anos e representa 2.300 empresas, não foi diferente.Página 6-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Vestibular 2020-2021Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Brasileirão da série BPágina 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 8-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 2-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Últimas horasApós intensas buscas e diligência em lugares de difício acesso, investigadores da 43ª DRP localizaram e prenderam na área rural de Castro, homem investigado pela prática de crime de estupro de vulnerável de sobrinha de 12 anos, na época dos fatos.Página 9-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 4