Edição 3378 Versão Online

Primeiro choro de

um recém-nascido

Civil de Castro elucida

caso de tentativa de morte

Região teve um dos finais

de semana mais gelados

Vendas de agosto, no varejo, recuperam parte das perdas

Mesários serão convocados até 16 de setembro

Paraná tem 34 óbitos confirmados na segunda-feira

Prefeitura de Carambeí inicia

recuperação de estradas rurais

Município já tem 1.126 casos

de covid-19 confirmados

Vacinação contra sarampo

continua até 31 de agosto

Paraná é um dos primeiros a ter o Orçamento Criança

No Centro Obstétrico do Hospital Universitário Materno-Infantil da UEPGÀs 10h46 de uma quinta-feira chuvosa, 20 de agosto, um choro de recém-nascido foi ouvido pela primeira vez no Centro Obstétrico do Hospital Universitário Materno-Infantil da Universidade Estadual de Ponta Grossa (Humai-UEPG). A pequena Allice veio ao mundo com 49 cm e 2,81 kg, por cesárea, após 39 semanas e 4 dias de gestação. Foi o primeiro parto realizado após a transferência da Maternidade do Hospital Universitário da UEPG para as instalações do Hospital da Criança. Allice é a primeira filha da Caroline Aparecida Pereira, que tem 18 anos. “Vai ser uma comemoração em dobro: quando ela fizer 1 aninho, vamos lembrar que a maternidade também faz aniversário. Para mim, é um orgulho saber que esse dia vai ficar marcado na história dela e do hospital”, comemora a mãe.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Com pedaço de concretoPolícia Civil de Castro elucidou o crime de tentativa de assassinato a um jovem, ocorrido no início de 2019, nas proximidades do terminal rodoviário, quando após cobrança de dívidas, dois rapazes perseguiram e agrediram sua vítima (27 anos) a socos e chutes, deixando-a desacordada. Minutos depois, ainda não satisfeitos, retornaram ao local munidos com pedaços de concreto e arremessaram várias vezes em direção à cabeça da vítima.Página 9-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em 2020O último final de semana foi um dos mais frios deste ano em boa parte do Paraná, e até em regiões onde não é comum temperaturas baixas. Em Castro a temperatura chegou aos quatro graus no sábado (22), não foi a mais baixa do ano, mas a sensação térmica foi uma das mais geladas, graças a umidade gerada pela última semana de chuvas intensas na região.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Mês promissorAs vendas no comércio varejista paranaense cresceram na primeira quinzena de agosto na maior parte dos segmentos, recuperando parte das perdas registradas no ano. Os dados constam no boletim conjuntural elaborado pelas secretarias de Estado da Fazenda e do Planejamento e Projetos Estruturantes para medir os impactos da crise da Covid-19.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Eleições 2020A nomeação e convocação dos mesários que irão atuar nas eleições municipais deste ano devem começar em breve e serão encerradas até no dia 16 de setembro. De acordo com a chefe do Fórum Eleitoral de Castro, Fernanda de Araújo, as convocações ainda não iniciaram porque a equipe aguarda a montagem das turmas para treinamento à distância, que será feita pelo Tribunal Regional Eleitoral (TER).Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------CovidPágina 9-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Após chuvasPágina 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em CastroPágina 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 5