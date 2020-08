Edição 3379

Presidente Bolsonaro reforça

parceria com Paraná

Deputada federal Aline

declara apoio a Henrique

Acampamento Maria Rosa completa 5 anos

Mulher saca dinheiro

para bandidos

Demanda de frete cresce 8%

Presidente da Cacicpar

destaca estudo

Reprise 'Novo Mundo'

tem último capítulo

Castro chega a oito

óbitos de covid-19

Apreendido 50 kg

da supermaconha

Concurso para PM e Bombeiro tem prazo reaberto

Deputada federal Aline Sleutjes marcou presençaO presidente Jair Bolsonaro e o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinaram nesta quinta-feira (27), em Foz do Iguaçu, o documento que oficializa o começo do processo de duplicação da Rodovia das Cataratas (BR-469), do trevo de acesso à Argentina até a entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Eles também lançaram a pedra fundamental da obra de 8,7 quilômetros.A intervenção será financiada quase integralmente pela Itaipu Binacional (R$ 136,3 milhões dos R$ 139,4 milhões necessários). O restante será bancado pelo Governo do Estado. Os termos assinados foram a delegação de gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), e o convênio entre Itaipu e DER-PR.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Pré-candidato pelo DEM,em Piraí do SulO contador Henrique de Oliveira Carneiro é o pré-candidato à prefeito apoiado pela deputada federal Aline Sleutjes, em Piraí do Sul. Ele tem 32 anos de idade, é formado em Contabilidade e em Administração e trabalha como servidor concursado na Prefeitura de Piraí há 14 anos. Filiado DEM desde março, Henrique faz chapa com o pré-candidato a vice-prefeito Wagner Zadra (PTC), e, esta é a primeira vez que ele irá concorrer num processo eleitoral. De acordo com a deputada, Henrique é sua aposta para o cargo em Piraí do Sul, porque além representa ‘sangue novo’ para a política local.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------No último dia 24 o acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), hoje chamado Maria Rosa do Contestado e que ocupa parte da Fazenda Capão do Cipó, completou cinco anos. Ao longo desse período, a área passou por transformação, o terreno antes dedicado aos canteiros experimentais e de pesquisas da Fundação ABC, hoje é ocupado por comunidade.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Até onde vai a ousadia dos ladrões. Por volta das 10h30 de quarta-feira (26), uma cidadã de bem, moradora em Castro, foi abordada por um casal que a colocou em um veículo Polo Sedan com placas do Mercosul e armados de revólver fizeram graves ameaças, exigindo a quantia de R$ 5.000,00. A vítima entrou na agência do Banco do Brasil,e sacou o dinheiro.Página 9-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Segundo o Índice de Fretes e Pedágios Repom (IFPR), a demanda por frete rodoviário no agronegócio, mesmo com os impactos da pandemia, cresceu 8,6% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado. Ao considerar os primeiros sete meses do ano, é possível notar um aumento de 10,3% na quantidade de operações de frete realizados para este setor da economia.Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Presidente da Cacicpar, empresário Lino Lopes, fala ao Página Um News sobre o trabalho da Coordenadoria em tempos de pandemia de coronavirus, e o contato direto com presidentes, diretores e colaboradores de Associações Comerciais das cidades.Página 6-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Canal 1A reprise de “Novo Mundo”, novela das 18 horas na Globo, chega ao fim nesta sexta-feira. Isabella Dragão, intérprete de Cecília na trama, paralelamente aos trabalhos de seu canal no YouTube, Sua Arte em Presença, ainda prepara um livro, “Rumo ao Sim”, que também vai virar um projeto musical com as poesias da obra.Página 8-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Castro perdeu mais quatro cidadãos para a Covid-19 entre a quarta-feira (26) e a quinta-feira (27). Foram dois óbitos em cada dia, somando no total oito mortes na cidade.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Após quase quatro quilômetros de perseguição na BR-277, policiais rodoviários federais encontraram cinco sacos de skunk dentro do porta-malas de um veículo.Página 9-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 9