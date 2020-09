Edição 3380 Versão Online

Trânsito na PR-151

Devido aos viadutos que estão sendo construídosCom o avanço das obras de novos acessos na PR-151 em Castro e Ponta Grossa, a concessionária RodoNorte está promovendo alterações no tráfego da rodovia desde esta segunda-feira (31). Os pontos que recebem os trabalhos passam a ter dois desvios: um deles é no km 290, próximo a Calpar, em Castro, e o outro é próximo ao acesso secundário de Ponta Grossa, no km 318.Em Castro, quem segue sentido Leste (Ponta Grossa – Jaguariaíva) terá de acessar um desvio para o sentido oposto; o contrafluxo segue por aproximadamente 1,3 km, terminando após o ponto que recebe as obras do novo acesso às comunidades de Castrolanda e Socavão (no km 289). O mesmo sistema será adotado no acesso secundário de Ponta Grossa, também para quem segue sentido Norte Pioneiro, por cerca de 700 metros.

Tiro na cabeçaA Polícia Civil de Castro investiga a morte de Ederaldo José Ferreira de Souza, 29 anos, conhecido como 'Smigle'. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça, na manhã de sábado (29 de agosto), dentro de uma casa, no Jardim Arapongas. A principal suspeita do crime é a ex-mulher, que continuava foragida até a manhã desta segunda-feira (31). Para o delegado Lucas Mariano, da 43ª DRP, um familiar garantiu que a mulher iria se entregar.

Vice-lider da Série BOperário Ferroviário venceu o Brasil-RS por 2 a 1, na noite de domingo (30 de agosto), no Estádio Germano Krüger, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Fantasma chega a 12 pontos e é vice-líder da competição.No segundo tempo, o camisa 9 Schumacher (foto) aproveitou o chute cruzado de Douglas Coutinho e completou de letra para o gol.

Pela Prefeitura de TibagiNa cidade de Tibagi há um cenário inusitado nos bastidores da pré-campanha eleitoral deste ano. O atual prefeito, Rildo Leonardi, e o ex-prefeito de dois mandatos, Sinval Silva, são pré-candidatos a prefeito. Incomum, no entanto, é o fato de ambos serem filiados ao mesmo partido, o MDB. Em outros tempos eles seriam situação, porém, fazem oposição um ao outro até as convenções.

Ponta GrossaHá exatos 20 anos eram formados os primeiros diáconos permanentes da Diocese de Ponta Grossa. Na época, Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger estava à frente do Povo de Deus na diocese e foi ele quem começou os estudos, consultas e encaminhamentos, depois de longa conscientização do clero, orações e sondagem nas paróquias de possíveis candidatos, tudo aprovado pelos Conselhos.

Covid-19A cidade de Castro terminou o mês de agosto com 1.227 casos de coronavírus confirmados, um número quase três vezes maior que o registrado no primeiro dia do mês, quando o município tinha 555 casos da doença. O número de mortes também subiu de duas, registradas até 1º de agosto, para nove, mencionadas no boletim da Secretaria Municipal de Saúde, na segunda-feira (31).