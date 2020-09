Edição 3381 Versão Online

Prefeito Moacyr figura

Nas mãos do TRECumprindo determinação legal, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) entregou, nesta quarta-feira (2), ao Tribunal Regional Eleitoral, a relação de agentes que tiveram contas desaprovadas nos últimos oito anos. A lista servirá de base para a Justiça Eleitoral analisar os pedidos de registro de candidaturas às eleições municipais de novembro, validando-as ou não. No total, integram a lista 1.496 pessoas, sendo 492 prefeitos ou ex-prefeitos, quatro vice ou ex-vice-prefeitos e 289 vereadores ou ex-vereadores. Destes últimos, 169 são presidentes ou ex-presidentes de câmaras municiais.Em Castro figura o nome do prefeito Moacyr Elias Fadel Junior por duas vezes. Uma no Termo de Parceria nº 318/2009, celebrado entre o municío de Castro e o Instituto Confiancce, onde responsabiliza o atual chefe do executivo municipal, e a Prestação de Contas de Transferência Voluntária, referente ao exercício financeiro de 2008, decorrente de desvio de finalidade na aplicação dos recursos repassados nos convênios.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em Castro ainda não chegouA nova nota de R$ 200, com a imagem do lobo-guará, começou a circular na quarta-feira (2). Em Castro, até ontem, ninguém a tinha visto nas ruas. Segundo o Banco Central (BC), será a sétima cédula da família de notas do Real e pretende-se produzir neste ano 450 milhões de unidades.A cerimônia de lançamento das novas cédulas foi transmitida pelo canal do BC no YouTube.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------EducaçãoDiferente do que se ouvia falar até no final do mês de agosto, ainda não há previsão para retomada das aulas no município de Castro. A secretária municipal de Educação, Rejane Nocera, explicou à reportagem do Página Um News que a decisão para o retorno dos alunos às salas de aula será tomada em conjunto, pelas Secretarias de Educação e de Saúde, pela Prefeitura, e em consonância com as decisões do Estado.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------2x0 para o AvaíOperário Ferroviário perdeu para o Avaí, na tarde desta quarta-feira (2), pela sétima rodada da Série B. Jogo aconteceu no Estádio da Ressacada e terminou 2 a 0. Com o resultado, o alvinegro continua com 12 pontos e ocupa a quinta posição.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Ponta GrossaA esperada reabertura do Parque Vila Velha acontece nesta sexta-feira (04), com capacidade de público a 50%, além de outras medidas de prevenção ao coronavírus, determinadas pela Portaria 223 do Instituto Água e Terra (IAT). Sob a nova administração da concessionária Soul Vila Velha, o local ganhou cara nova.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Não foi unânimeSubsídios de prefeito, vice-prefeito e vereadores de Castro ficarão congelados até 2024. Os projetos de lei que preveem a manutenção dos valores pagos atualmente foi aprovado na última sessão da Câmara, na noite de segunda-feira (31). No entanto, a aprovação da matéria que trata dos subsídios dos parlamentares não foi unânime: o vereador Jovenil Rodrigues de Freitas (Podemos) rejeitou a proposta.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------SegurançaPágina 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Covid-19Carambeí mais uma vez bate recorde diário de casos de Covid-19 com a confirmação de 11 novos somente na segunda-feira (31) e ainda o registro do quinto óbito, por conta do vírus. Ausência de cuidados básicos como o uso de máscaras, higienização com álcool gel além de reuniões festivas de final de semana e aglomerações são as causas principais.Página 4