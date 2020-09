Edição 3382

Prefeitos e vereadores

Eleições 2020No próximo mês de novembro a população irá às urnas para escolher novo prefeito e novos vereadores, nos 5.570 municípios brasileiros. Em algumas cidades também haverá reeleição. No caso dos prefeitos, eles podem desempenhar até dois mandatos na sequência, e, no caso dos vereadores, não há limitação para o número de legislaturas. Contudo, mesmo sendo o voto tão comum à obrigação cívica de todo cidadão, e mesmo o ato sendo o responsável pela escolha de seus representantes, nem todo eleitor sabe para quais funções está elegendo estes agentes públicos quando confirma seu voto na urna.

Em condomínio fechadoFoi encaminhado em estado grave para Hospital Cruz Vermelha, o morador do apartamento 404, Bloco I, do Condomínio Vivace, Renato Augusto Boza, de 57 anos. Na manhã de quinta-feira (3), o seu apartamento foi tomado pelas chamas. Acionado às 9h16 por um morador, bombeiros do 2º GB de Castro se deslocaram até o conjunto de edificações. De acordo com o sargento Jefferson Luiz e Banks, dois Auto Bomba Tanque (ABT) foram utilizados, sendo necessário arrombar a porta do apartamento para ser iniciado o procedimento de combate ao fogo.

Na BR-373Pelo menos uma pessoa morreu num grave acidente na BR-373, na manhã de quinta-feira (3), próximo ao trevo de acesso a Imbituva, mais precisamente no KM 225. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu ao menos três caminhões e um carro. A vítima fatal, de 30 anos, era ocupante do VW Gol vermelho, placas de Imbituva, que ficou completamente destruído.

AvançoBasta circular por alguns minutos pela Estrada de Catanduvas, em Carambeí, para ter um retrato da importância da produção leiteira para o município dos Campos Gerais.

Na regiãoO aumento populacional é positivo ou negativo? Depende do ponto de vista e, principalmente, das políticas públicas aplicadas nos municípios. No fim de agosto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a estimativa da população no país, com dados de todas as cidades. Nos Campos Gerais, o índice demográfico mostra que aumentou o número de moradores em Castro, Carambeí, Palmeira Piraí do Sul e Tibagi, entre 2019 e 2020, no entanto, em ritmo diferente.

No mundoA Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), de acordo com o ranking da revista Times Higher Education (THE), está em terceiro lugar entre as universidades estaduais do Paraná e ocupa a quinta posição entre as instituições paranaenses públicas e privadas, além de estar entre as melhores 50 universidades do Brasil.

Grupo ProteçãoAnimal Independente

Região tem 13 inspetores do Crea Paraná eleitos

Paraná terá até R$ 700 milhões em emendas

Mulher de 83 anos cai de bicicleta e se fere

Mulher tem dois dedos fraturados pelo marido em Palmeira

PRF inicia 'Operação Independência 2020'