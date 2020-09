Edição 3383 versão Online

R$ 387 mil é o teto de gasto

Ric e Marcelo Menarim

podem vir a prefeito e vice

Convenções começam

essa semana

Mãe com bebê no colo se

joga de carro em movimento

Castro chega ao 10° óbito

Deputada federal Aline

exalta patriotismo

Operário Ferroviário volta a jogar pela Série B no sábado (12), contra o Sampaio Correa, após perder para o Guarani em casa e de virada.

Carambeí iniciou a primeira semana de setembro com mais casos de Covid-19, sendo 20 confirmados e cinco internados, sendo três em UTI.

Com cenário incerto para as eleições municipais, nomes até então postulantes a prefeito podem dar lugar para os chamados coadjuvantes.

HU-UEPG recebe mais 10 leitos

Denúncia leva MP a instaurar

inquérito do 'Comitê

de Crise' da Covid

Voos entre Ponta Grossa

e São Paulo retornam duas

vezes na semana

Vanessa Giácomo é a preferida para nova Juma Marruá

Acidente com carro

mata motociclista

Para candidato a prefeito em CastroOs postulantes ao cargo de prefeito de Castro para as eleições deste ano poderão gastar, cada um, até R$ 387 mil durante a campanha. Já os candidatos a vereador estão autorizados a desembolsar R$ 25,6 mil. Em Carambeí, Palmeira e Piraí do Sul, os candidatos a prefeito poderão gastar R$ 123 mil cada. Para o cargo no Legislativo, o limite varia em cada município: R$ 20,8 mil para candidatos de Carambeí, R$ 16,5 mil em Palmeira e R$ 12,3 mil em Piraí do Sul.Já a campanha eleitoral em Tibagi – município de porte semelhante ao destes três – será mais cara e cada postulante ao cargo de chefe do Executivo poderá investir até R$ 325 mil. Os candidatos a vereador de Tibagi também terão direito de gastar mais.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em CastroA visita a Castro, na quinta-feira (3), do presidente estadual do PSD, deputado federal licenciado Sandro Alex, hoje ocupando a pasta de secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, fez com que os nomes de Ricardo (Ric) Cardoso e Marcelo Menarim fossem colocados como prováveis candidatos a prefeito e vice nas eleições municipais marcadas para 15 de novembro.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Partidos anunciam datasA maioria dos partidos com representatividade em Castro já marcou e divulgou a data das convenções municipais, nas quais devem ser definidos os candidatos que concorrerão às vagas de prefeito, vice-prefeito e vereadores, nas eleições municipais de novembro.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em PalmeiraPágina 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Covid-19Entre o domingo (6) e a terça-feira (8), mais um castrense perdeu a vida em decorrência do novo coronavírus. Ao todo a cidade contabiliza dez óbitos, considerando os ocorridos desde o início da pandemia. E, de acordo com o boletim diário, emitido na terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde de Castro, a cidade tem até agora 1.318 casos confirmados da doença. No município, 1.126 pessoas já se recuperaram e três estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Semana da IndependênciaEste ano, as comemorações do dia 7 de Setembro foram bem diferentes em todo país. A pandemia fez com que, pela primeira vez, as crianças das escolas e os militares, não saíssem para desfilar e comemorar a Independência da nossa Pátria. Por outro lado, a deputada federal pelo Paraná, Aline Sleutjes, exaltou a data e disse ser uma 'patriota apaixonada'.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 2-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em Ponta GrossaNa segunda-feira (8), a Universidade Estadual de Ponta Grossa abriu mais dez novos leitos clínicos para Covid-19 no Hospital Universitário. Com a ampliação, a atual capacidade de atendimento para pacientes suspeitos ou confirmados da doença passa a ser de 34 leitos clínicos e 30 de UTI.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Canal 1 - Página 6-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 7