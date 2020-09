Edição 3384

Preços de itens básicos disparam

Museu Histórico e Geográfico de Palmeira será reinaugurado nesta segunda-feira (14), em cerimônia restrita por causa da pandemia de coronavírus.

Operação deflagrada pela Polícia Civil, na manhã de quinta-feira (10), prendeu jovem de 20 anos acusado do assassinato do motorista de aplicativo Marcos Marcelo Costa, 42.

Museu para Operário é discutido por videoconferência

Arroz e feijão estão entre os produtos que ficaram mais carosEm algumas semanas o consumidor viu o preço de alguns itens básicos de alimentação disparar. O aumento foi de até 30% em alguns itens, e um dos mais afetados foi justamente o preço do arroz, que compõe o prato de praticamente todos os brasileiros. Em Castro, o pacote de cinco quilos do cereal chega a ser vendido por quase vinte reais, mas em outras cidades do estado o produto é comercializado até pelo dobro. Também subiram significativamente os preços do feijão, do leite, da carne e do óleo de soja.Como ficou mais caro manter a dupla mais tradicional do cardápio brasileiro, alguns restaurantes também já elevaram o preço da marmita, e ainda reduziram a quantidade de arroz e de feijão na 'quentinha'. Para o consumidor, que já vem sofrendo com a queda na renda da família por conta da pandemia, esse aumento de preços diminui ainda mais o poder de consumo.

Uma fazenda inteligente, composta por tudo o que há de mais moderno em tecnologia e comunicação no campo. É assim a 'Smart Farming', um espaço de 29 hectares, criado pela Fundação ABC numa área que fica em Ponta Grossa, às margens da PR-151.'Smart Farming' é um termo que se aplica a áreas agricultáveis, onde são utilizadas modernas tecnologias de informação e comunicação (TIC).

Deputada federal Aline Sleutjes acompanhou a delegaçãoNo dia 3 de Setembro, aconteceu a assinatura do protocolo de intenções para instalação da indústria de caminhões TatraBras, na Cidade de Ponta Grossa. A implantação da indústria na cidade é resultado de 4 anos de reuniões e planejamento da empresa através de seus sócios Eduardo Pavel Petrasek, Eduardo Padilha e Ricardo Salles, com o vice-governador, Darci Piana, o ex Cônsul da República Tcheca e o atual Cônsul, Rui Lemes. Eles estiveram em missão, em 2019, junto com a deputada federal e vice-líder do Governo, Aline Sleutjes, empresários e algumas cooperativas, na sede do grupo na República Tcheca.

Entrevista"Nesse período de pandemia, a Ademilar manteve a calma e seguiu em frente. Inovou e construiu uma nova maneira de demonstrar os benefícios dos seus produtos aos clientes, obedecendo às orientações das autoridades de saúde, respeitando e auxiliando seus próximos, pensando no coletivo, compartilhando conhecimentos e com a esperança redobrada que, mesmo diante de dias difíceis, faria parte de uma grande evolução". Essa é a visão de Egle Biersteker, licenciada da Ademilar em Ponta Grossa, ao conceder entrevista ao Página Um News.

Após tentativa de manobraA intensa discussão do projeto de lei 64/2020, que mantém o subsídio atual dos vereadores de Castro para a próxima legislatura (2021-2024), marcou a sessão da Câmara de Vereadores de Castro, na noite desta terça-feira (8). Jovenil Rodrigues de Freitas (Podemos) foi atacado pelos colegas por tentar uma manobra e alterar o valor recebido pelos parlamentares.