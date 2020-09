Edição 3354 Versão Online

Disputa para prefeito em Carambeí terá quatro nomes

Convenções trazem surpresas de última horaDepois das confirmações de Marinho Avais (PSD) e Elisângela Pedroso (PSB) como candidatos a prefeito de Carambeí, ao lado de seus vices Diego Silva e Jeverson Gomes da Silva, outros dois postulantes concorrerão nas eleições de 15 de novembro. Pelo PROS vem Pedro Ivo ao lado do pastor Alex Teixeira e a grande surpresa, de última hora, é o nome do ex-prefeito Osmar Rickli (PSDB), que traz como vice a sua ex-secretária de Assistência Social, Arina Anna Kuippers Aardoom. Diferentemente dos demais candidatos, Rickli não terá nomes para a Câmara Municipal.Páginas 2 e 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Luana nasceu em Castro, em 1983Uma filha à procura da mãe e dos irmãos biológicos, querendo conhecer, abraçar e dizer que não há rancor. Essa é a história de Luana Gomes Farias, de 37 anos. Ela nasceu em Castro, no antigo Hospital Bom Jesus, hoje Unidade Básica de Saúde Bom Jesus, e ficou no município até completar um ano de idade. Atualmente vive na cidade de Ponta Grossa, onde constitui sua própria família, porém, sem abrir mão do propósito de encontrar a mulher que a trouxe ao mundo. Quando nasceu, Luana foi entregue por sua mãe biológica para adoção, porque segundo a mulher, na época bastante jovem, ela já tinha dois filhos.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Convenção do MDBRealizada na sexta-feira (11), na Câmara Municipal, a convenção do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Tibagi terminou por definir o atual prefeito da cidade, Rildo Leonardi, como o representante do partido que irá disputar as eleições majoritárias deste ano. Rildo venceu, por 19 votos a 17, a disputa interna que havia no grupo, onde o ex-prefeito e também convencional do partido, Sinval Silva, havia igualmente colocado seu nome à disposição, lançando-se como pré-candidato.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------'Híbridas de Milho'O sábado, 29 de agosto, foi um dia diferente para 71 famílias de pequenos produtores rurais das comunidades do Socavão, Tronco, Passo dos Bois, Santa Leopoldina, Agostinhos e Três Pinheiros no Paraná, da cidade de Castro. Essas famílias foram presenteadas com 249 sacas de milho híbrido, de alta performance, para colaborar com a renda do produtor em especial neste momento de pandemia.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Na pandemiaDesde 2015, este mês é dedicado à conscientização sobre a preservação da saúde mental. Este ano, porém, o Setembro Amarelo ganhou um fator que o torna ainda mais importante: a pandemia de coronavírus. A psicóloga Grazieli Gonçalves fala sobre o assunto.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------EsporteOperário Ferroviário venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, na tarde de sábado (12), no Estádio Castelão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o alvinegro chega a 15 pontos e retorna à quinta colocação. O gol do Fantasma foi marcado aos 31 minutos da segunda etapa. Rafael Bonfim encontrou Thomaz na entrada da área e o meia tocou nos pés do goleiro. Na sobra, Roger balançou as redes e marcou o primeiro gol dele com a camisa do Operário.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em CarambeíCriança de três anos foi atropelada por um caminhão de coleta de lixo, em Carambeí. O acidente aconteceu no sábado (12) à tarde e mobilizou equipes da Defesa Civil, Polícia Militar e unidade de saúde do município. O seu estado era grave.Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------CemitérioPágina 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------ADI em lutoPágina 2-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 7