Postado por Redação

Agricultura promove webinar sobre a safra 2020/2021 no Paraná

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento promove nesta quinta-feira (03), às 9h30, uma webinar sobre as perspectivas e tendências para a safra de grãos 2020/2021 no Paraná. A iniciativa é do Departamento de Economia Rural (Deral) e a transmissão será pelo Youtube da secretaria. O Deral estima um volume de 24,3 milhões de toneladas de grãos para esta safra, numa área de 6 milhões de hectares, a maior ocupada até agora no Estado. São 65 mil hectares a mais do que a safra anterior, que serão basicamente ocupados pela soja.

Para debater o assunto, a webinar terá participação dos técnicos do Deral Carlos Hugo W. Godinho, analista de trigo; Edmar Gervásio, analista de milho; e Marcelo Garrido, responsável pelo acompanhamento da cultura da soja. O moderador será o chefe do departamento, Salatiel Turra.

Segundo Turra, a ideia é promover outros eventos online sobre diferentes temas da agricultura, inclusive com a participação de convidados externos. “O relatório mensal foi divulgado na semana passada com os primeiros números da nova safra, mas na webinar teremos a oportunidade de aprofundar e atualizar as análises para atingir um público mais amplo, além de receber comentários e perguntas ao vivo”, diz.

Ao longo da pandemia do novo coronavírus, que restringiu a realização de encontros presenciais e potencializou a transmissão de eventos pela internet, a Secretaria da Agricultura já organizou, apoiou e participou de diversas iniciativas online com outras entidades, seja com orientações sobre os programas de governo ou para debater assuntos de interesse do setor.

Agora, a utilização de uma plataforma própria da pasta vai servir de apoio às ferramentas de divulgação do trabalho de todos os departamentos.