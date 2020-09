Edição 3386

Castro terá três

Na noite de segunda-feira (14) aconteceu a reinauguração do Museu Histórico de Palmeira Dr. Astrogildo de Freitas. Devido a pandemia da Covid-19 e também à Lei Eleitoral nº 9.504/1997, a cerimônia ocorreu de maneira fechada ao público e de um modo incomum. Foi adotado o formato drive-in, no qual os convidados acompanharam o mini documentário ‘Museu de Palmeira: o caminho da história’ em um telão, porém sem saírem de seus carros.

Usado para medir a qualidade do aprendizado no País, o Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) mostra que houve avanço nos municípios de cobertura do Página Um News, mas apenas a meta do 3º ano do ensino médio foi alcançada por todas as cidades. O Ideb avalia a educação na 4ª série/5º ano do ensino fundamental; 8ª série/9º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio, tanto na rede pública quanto privada de ensino.

* Menarim e Cardoso juntos na disputa * Moacyr e Alvaro de novo* PCdoB e PT disputam pleitoComo os últimos capítulos de uma novela, Castro reservou momentos únicos nessa reta de definição dos nomes que concorrerão a prefeito e vice-prefeito em 15 de novembro. Além da confirmação de Moacyr Fadel e Alvaro Teles para na disputa, a principal ala de oposição ao governo municipal conseguiu reunir no mesmo palanque os Menarim e Cardoso, e ainda outros setores descontentes com o atual modelo de governo. Para surpresa geral, PCdoB e PT também se lançaram na corrida eleitoral e propõem um governo mais 'inclusivo' e voltado aos trabalhadores e jovens.

Equipe participará da SuperligaPara a alegria dos torcedores apaixonados, que nas últimas temporadas da Superliga faziam dos jogos no Pagnacco um show de interação e incentivo, e que depois seguiram o time até Ponta Grossa para torcer e vibrar, o Caramuru Vôlei voltou para Castro. O treinador Fabio Sampaio e sua equipe estão novamente no município, onde o projeto nasceu e criou raízes. A apresentação do time foi no último dia 7, desde então, existe uma rotina rigorosa de treinos que ocorrem diariamente das 7h30 às 10 horas (na areia), e das 16 às 19 horas (na quadra).

Em presídios da regiãoDesde o início da pandemia de coronavírus, o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) realizou 548 testes entre presos e funcionários que atuam nos estabelecimentos da região de Ponta Grossa. Destes exames (entre rápidos e moleculares), 143 deram resultado positivo – 132 presos e 15 policiais penais.

Dentro de ônibus, em CastroA Polícia Rodoviária Estadual apreendeu mais de sete quilos de maconha em Castro, na tarde desta terça-feira (15). A droga estava num ônibus que fazia a linha Ibaiti – Curitiba. Um homem de 26 anos foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Castro.

A Secretaria de Estado da Saúde confirma nesta quinta-feira (17) 2.458 novos casos de Covid-19 e 47 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus.

Na MajoritáriaApós o fim do prazo para a realização das convenções municipais, encerrada na quarta-feira (16), muitos nomes de candidatos a prefeito surgiram. Em Piraí do Sul são sete e reúnem no mesmo palanque pai e filha e, em palanques opostos, dois irmãos.

Para prefeitoCinco candidatos devem disputar a prefeitura de Palmeira nas eleições marcadas para 15 de novembro. Marcos Ribas (PSDB) conta com o apoio do atual prefeito, Edir Havrechaki (PSC), assim com o filho do ex-prefeito Altamir Sanson, Denis Sanson, também concorre.