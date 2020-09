Edição 3387 versão Online

Primavera chega com sol

Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Ricos x PobresPesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas Social (FGV Social) mostra onde estão os 'ricos' e os 'pobres' no Brasil. Tendo como base as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), o estudo traz detalhes de todos os 5.570 municípios brasileiros, apontando onde há mais pessoas que declaram IRPF, a renda média mensal de toda a população e o patrimônio acumulado médio desses habitantes. Oanalisou dados dos Campos Gerais. Eles indicam que a desigualdade se mostra evidente nesta região do Paraná. Dos seis municípios verificados, há um abismo entre a renda média do “mais rico” (Ponta Grossa) e do “mais pobre” (Piraí do Sul). Apesar disso, salienta-se que Ponta Grossa – que é a quarta maior cidade em número de habitantes do Estado – é apenas a 19ª no ranking do Paraná, atrás de municípios como Palotina, Maripá e Primeiro de Maio.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------O sistema de uma cooperativa de Castro foi alvo de hackers na semana passada. Também se levantou a possibilidade de o problema, de falhas e interrupção na rede da empresa, ter sido causado por vírus, e, apesar de representantes da cooperativa não confirmarem nenhuma e nem outra informação, pessoas ouvidas pela reportagem afirmaram se tratar, de fato, de um problema ocasionado por piratas de computador.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Há exatamente um ano, o município de Carambeí era devastado por uma tempestade de granizo. Muitos imóveis foram destruídos e/ou danificados pelas pedras de gelo e centenas de famílias ficaram desalojadas e desabrigadas. Quem testemunhou aquela tragédia de 18 de setembro de 2019 não se esquece. É o caso do Thiago Betim, que perdeu a casa após a tempestade.Ele lembra que, minutos antes da chuva, estava num ginásio de esportes esperando o filho de 11 anos terminar o treino de futsal.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Demandas para Castro e regiãoA deputada federal Aline Sleutjes, acompanhada do deputado Cobra Repórter e Chefe da Casa Civil, Guto Silva, estiveram reunidos nesta segunda (21), na sede do Palácio Iguaçu, em Curitiba, onde conversaram sobre andamentos das demandas para região dos Campos Gerais. A reunião foi solicitada pela deputada.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Capal em ArapotiGrupo de 21 produtores rurais holandeses começou em 1960 o que hoje é a Capal Cooperativa Agroindustrial, antes denominada Cooperativa Agro Pecuária Arapoti Ltda. (CAPAL). A cooperativa, que completa 60 anos em 19 de setembro, surgiu cinco anos depois de Arapoti se tornar município e hoje já possui mais de 3,2 mil associados.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Após empatar foraO Operário Ferroviário encara o Cuiabá, na noite desta terça-feira (22), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo acontece no Estádio Germano Krüger, às 20 horas.O Fantasma está em sexto, com 16 pontos, quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Pela 10ª rodada, o alvinegro empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta fora de casa. O Cuiabá é o líder, com 21 pontos, seis vitórias, três empates e uma derrota.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em CastroPágina 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 3