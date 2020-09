Edição 3388

Pandemia aquece setor

e preço dispara

'Acolhimento' e 'Colmeia' recebem kits de testes

Comerciantes do Paraná

estão confiantes

Vereador sofre

pedido de cassação

Castrolanda é premiada

'Sonhos de Natal'

dará carro zero

Deputada federal Aline Sleutjes

realiza agenda pelo Norte do

Paraná e é homenageada

Propaganda eleitoral está permitida a partir deste domingo

Família de Castro, Palmeira e Tibagi ganham concessão

Prefeitura reduz valor de locação de tenda

Construção CivilA pandemia do novo coronavírus foi responsável por retração histórica na economia e por desacelerar a maioria dos setores, quase que de forma global. Há exceções, no entanto. Enquanto estudos apontam redução na arrecadação e queda significativa nas vendas de setores importantes como o de automóveis, outros, como o da construção civil vive uma fase única, com demanda aquecida e novas contratações. Porém, nem mesmo o setor estando entre os que vivem a melhor fase, conseguiu escapar das conseqüências negativas que a pandemia gerou no mercado. Os empresários, construtores e profissionais desta área estão tendo que lidar com as demoras da indústria, atrasos na entrega e com alta de preços, sem precedentes.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Projeto Corona ZeroO Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos São Vicente de Paulo, de Castro, e a Colmeia Espírita Cristã Abegail, de Ponta Grossa, estão entre as instituições paranaenses selecionadas pelo Projeto Corona Zero. Por meio dele, as instituições recebem gratuitamente kits de testes da Covid-19.Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Retomada da economiaApós um primeiro semestre de muitas dúvidas, empresários paranaenses monstram-se cada vez mais confiantes. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), teve crescimento pelo terceiro mês consecutivo e marca 92,6 pontos em setembro.Página 6-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em PalmeiraPresidente da Câmara de Palmeira, vereador Everaldo Kuhn, editou portaria (n° 934), através da qual instituiu a Comissão de Ética que deverá analisar pedido de cassação do vereador Denis Sanson, hoje candidato a prefeito pelo principal grupo de oposição ao governo municipal. Denúncia de fake news partiu do prefeito Edir Havrechaki.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------'Na Pecuária Leiteria'A Cooperativa Castrolanda foi reconhecida novamente com o troféu ‘A Granja do Ano’ na categoria Destaque Nacional em Pecuária Leiteira. Realizado pela Revista A Granja, a premiação completou em 2020 a sua 35ª edição.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Neste anoDepois de muita espera, foi confirmado que o evento Sonhos de Natal dará neste ano o tão aguardado carro zero km. Será um Fiat Mobi e centenas de prêmios, como cem vales-compra de R$ 300, em todas as lojas participantes da campanha. Para quem ainda deseja participar, basta procurar a Acecastro pelo (42) 3232-1634.-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 5