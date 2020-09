Edição 3389 Versão Online

Paróquia receberá despojos de São João Paulo II

Relíquias em CastroTrês relíquias de São João Paulo II serão enviadas da Polônia para a Diocese de Ponta Grossa. O padre Cristiano Marcos Rodrigues, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Castro, responsável por todo processo da vinda dos despojos, recebeu a confirmação do envio na manhã de sexta-feira (25). O padre jesuíta Rafael Sztejka já está com as relíquias e se organiza, agora, junto as Nunciaturas da Polônia, Roma e do Brasil para o translado. As relíquias ficarão nas paróquias Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; São Miguel, em Irati, e São José, em São Paulo, atendida pela Congregação de Sion.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em CastroHá exatos seis meses Castro registrava o primeiro caso de Covid-19. De lá para cá, o município viveu dias muito diferentes, e algo invisível, do qual muito se ouvia falar, mas pouco se sabia a respeito, passou a causar um temor estranho nas pessoas. O vírus marcou presença no município em pleno mês de março, quando os dias eram ensolarados e tinham como característica, finais de semana movimentados, muitas pessoas nas ruas e, locais como o Parque Lacustre, por exemplo, cheios e coloridos, e sendo palco das mais diversas atividades. De repente, os adultos que corriam nas pistas, as crianças que se reuniam para tomar sorvete e brincar, os jovens que se encontravam para o basquete, os casais apaixonados e os amigos, os sons e as cores, foram dando lugar a um silêncio, no mínimo assustador.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Clima incertoO forte temporal que ocorreu entre a noite de domingo (27) e a madrugada desta segunda-feira (28) causou estragos em vários municípios paranaenses. Em Piraí do Sul, uma das cidades mais atingidas da região, a Defesa Civil atendeu três destelhamentos e uma queda de árvore, mas, segundo os agentes, houve mais estragos, mas as pessoas conseguiram resolver por conta.As casas destelhadas ficam nas ruas Agenor Almeida, João Torres Pereira e Alfredo Moreira e os atendimentos dos bombeiros aconteceram entre 19h06 e 19h40 de domingo. As três famílias atingidas receberam lonas da Defesa Civil. Não houve feridos.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Em CarambeíPatrícia Kremer, do Avante, é oficialmente a quinta candidata à prefeitura de Carambeí. O nome dela já estava registrado na Justiça Eleitoral e já constava no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas Patrícia disse à reportagem que ainda existiam questões para serem resolvidas.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Fora de casaOperário Ferroviário enfrenta o Juventude, nesta terça-feira (28), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe viajou no domingo (27) para Lages, treinou na segunda-feira pela manhã e seguiu viagem para Caxias do Sul.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Gestão fiscal e administrativaO governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário estadual da Fazenda, Renê Garcia Junior, assinaram nesta segunda-feira (28), no Palácio Iguaçu, o contrato de financiamento para a execução da segunda fase do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Paraná (Profisco II). Os recursos são do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a linha de crédito soma US$ 50 milhões.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 3Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 8-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Página 7