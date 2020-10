Edição 3390

P1 News lança

portal de notícias

Registro de Moacyr sofre pedido de impugnação

Deputada federal Aline

deixa a vice-liderança

Paraná tem saldo positivo

pelo 3° mês seguido

Rodonorte acaba com

desconto de 30% no pedágio

De TCC a jornal

regional respeitado

Homem desaparecido

é encontrado morto

Nos 31 anos doDepois de meses de estudos e inúmeras reuniões, olança neste 1º de outubro, a partir das 13 horas, o seu portal de notícias e entra definitivamente na era digital. Além do impresso, o leitor poderá acompanhar minuto a minuto o que acontece na sua cidade e região através do www.p1news.com.br.“Queríamos que o nascimento do portal fosse na mesma data que o impresso há 31 anos, e conseguimos”, destacou o diretor e editor do, jornalista Sandro Adriano Carrilho. Considerado emblemático, o 1º de Outubro tem um significado enorme para a direção do jornal que manterá as comemorações sempre nesta data, agora para os dois produtos, disse Carrilho.Página 7-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Eleições 2020Na terça-feira (29), a candidatura de Moacyr Elias Fadel, à Prefeitura do Município, sofreu dois reveses. A Coligação ‘Castro Para Todos’, constituída pelos partidos: PSD, MDB, DEM, PTC, PSB e PSDB, registrou uma Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC), em face do atual prefeito, na Justiça Eleitoral de Castro. Além da Ação de Impugnação, também foi registrada na terça-feira uma Notícia de Inelegibilidade, que tem a assinatura dos advogados que representam Francisco Delmar Kotelinski.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Fiel com o GovernoEm um café da manhã no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro teve o primeiro encontro com os novos vice-líderes do governo, com os antigos, o ex líder deputado Major Vitor Hugo e o atual líder deputado Ricardo Barros. Nesta escolha, a deputada federal do Paraná, Aline Sleutjes deixou a função de vice-líder do Governo, mas a parlamentar continua na base de apoio do Presidente Jair Bolsonaro.Página 3-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Com 17 mil novos empregosPelo terceiro mês consecutivo, o Paraná apresentou saldo positivo na criação de empregos com carteira assinada. Entre admissões e demissões, o Estado conseguiu abrir 17.061 postos de trabalho em agosto, o que representa aumento de 93% em relação a julho (com 8.833 vagas). É o melhor desempenho desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março, e o quarto resultado entre todas as unidades da federação, atrás apenas de São Paulo (64.552), Minas Gerais (28.339) e Santa Catarina (18.375).Página 6-------------------- -------------------- -------------------- --------------------A partir de 14 de outubroA Rodonorte informou que poderá concluir a redução de 30% das tarifas de pedágio em suas praças, retornando à cobrança da tarifa normal à zero hora do dia 14 de outubro. A diminuição do preço foi uma obrigação acordada com o Ministério Público Federal. Iniciado em 27 de abril de 2019, o acordo estabelece que a redução tarifária perduraria até que fosse alcançado o valor de R$ 350 milhões – montante que deverá ser atingido até o dia 13 de outubro. A concessionária informou ainda que segue cumprindo todas as demais obrigações previstas no acordo assinado com o MPF.Página 4-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Uma história de mais de três décadasNo início, era apenas um trabalho de conclusão de curso (TCC, na sigla acadêmica) para coroar a trajetória de quatro anos em um curso então pioneiro na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG): Comunicação Social/Jornalismo. E que cumpriu o seu roteiro tradicional: definição do objeto e da forma do trabalho (se monografia ou produto; se jornal impresso, rádio, televisão ou revistaa), escolha da professora-orientadora, pesquisa de campo, leitura de livros, orientações e mais orientações, elaboração do projeto, idas e vindas, arremates, fechamento, entrega para a professora, apresentação do trabalho para uma banca de professores e, por fim, aprovação – seguida da formatura dos alunos envolvidos. Por suas características peculiares e por se tratar de um produto jornalístico que vislumbrava um futuro, considerando a pesquisa realizada em campo, o projeto foi aplicado à prática. Eis que criou asas, decolou e, ao longo de árduos e implacáveis 31 anos, passou por etapas, por momentos de glória e outros de dificuldades, e chega a 2020 com um nome consolidado na praça e com muitas histórias para contar, além, é claro, da sua própria – que inclui o fato incontornável de ter se tornado, de fato, o único veículo dos Campos Gerais com alcance regional, não somente porque é distribuído na maioria das cidades da região, mas também porque exerce influência, principalmente política, nessas cidades.Página 5-------------------- -------------------- -------------------- --------------------Rio IapóHomem de 51 anos, que estava desaparecido desde o dia 26, foi achado morto nesta segunda-feira (28). O corpo de Arnaldo Castanho estava no leito do rio Iapó, em Castro, e foi localizado por um pescador.Segundo o Corpo de Bombeiros, o cadáver se enroscou numa linha de pesca. O corpo foi resgatado pela guarnição por volta de 19 horas e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa. De acordo com os bombeiros, pela aparência, não fazia muito tempo que Arnaldo havia se afogado, pois não havia sinais de decomposição e o corpo estava em condições de ser identificado.Página 7