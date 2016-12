Edição 2991

Contas de Moacyr estão na Câmara

Bueiros não vencem e água da chuva invade a Apae

Caramuru Vôlei perde a segunda partida na Liga

Pauliki recebe voluntários da ONG

Blum participa de seminário da CMN

vereadores encaminham requerimento e pressionam presidente da CâmaraNa última quinta-feira (3), cinco vereadores castrenses protocolaram documento na Câmara Municipal pedindo que as contas do ex-prefeito Moacyr Elias Fadel Jr., referentes ao ano de 2008, rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), sejam apreciadas já na próxima sessão da Casa de Leis. O protocolo foi feito no mesmo dia em que ‘os autos de prestação de contas de convênio já transitadas em julgado em face do ex-prefeito’ chegaram à Câmara, com parecer do TCE pela sua desaprovação.página 3EM CASTROA chuva que caiu no início da tarde desta segunda-feira (7) alagou algumas salas da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE), de Castro, devido à insuficiência do sistema de esgoto que passa por uma rua próxima a instituição. Dois bueiros instalados no pátio para funcionar como escoadores da água da chuva acabaram servindo para a que água da enxurrada voltasse (para o pátio) e invadisse parte da escola.Página 5MESMO JOGANDO BEMJogando sua segunda partida na mais importante competição de voleibol do País, o M.V.Selmer/Compagás/Caramuru Castro foi a Campinas (SP) no sábado (5), enfrentar o Vôlei Brasil Kirin, atual vice-campeão da Superliga. Os paulistas venceram por 3 sets a zero (18x25, 24x26 e 18x25), mas o time castrense demonstrou bela postura em quadra, superando-se, em especial, no terceiro set, quando a partida chegou a estar empatada em 24x24.As forçadas de saque e a ansiedade atrapalharam muito, segundo o treinador Fábio Sampaio. “Faltou um pouco de leitura do jogo, trabalhar mais a bola, estávamos muitos afoitos”, avaliou, dizendo que é preciso ir aparando as arestas para que o time mantenha uma constância de jogo. Para o levantador Edgar, a qualidade do adversário pesou. "É um equipe muito boa, autossuficiente, que teve um volume de jogo muito bom", disse.página 5'VOCÊ CONSEGUE'Nesta segunda-feira (07), voluntários da ONG ‘Você Consegue’ estiveram na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) a convite do deputado estadual Marcio Pauliki. A entidade auxilia pacientes com doenças congênitas e adquiridas do sangue que precisam de um doador de medula óssea.página 3EM BRASÍLIAO prefeito reeleito de Carambeí Osmar Blum (PSD) participou nesta segunda-feira e terça, em Brasília, do Seminário Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), que reúne prefeitos eleitos da região sul do país.página 3