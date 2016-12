Edição 2992

Presidente Sutil arquiva 'cartinha'

Quadra já recebe grama sintética

Caramuru já treina para as quartas

Alunas 'sobem' de grupo e conquistam medalhas no vôlei

NADA PARA SER JULGADO NA CÂMARAO vereador e presidente da Câmara Municipal de Castro, Gerson Sutil chamou de ‘cartinha’ o requerimento protocolado pelos vereadores Antonio Sirlei Alves da Silva, Herculano da Silva, Itari Cropolato, Paulo Cesar de Farias e Luiz Cezar Canha Ferreira, na semana passada – pedindo julgamento das contas do ex-prefeito Moacyr Fadel. O parlamentar também afirmou que o documento não tem natureza de requerimento e nem requisitos para ser votado em regime de urgência, por não se tratar da liberação de verbas ou situação emergencial.página 3carambeíA obra da nova quadra poliesportiva de grama sintética está próxima de ser concluída. A previsão é que o novo espaço seja entregue a população carambeiense já no dia 18. O local que antes abrigava uma quadra de areia, além de receber grama sintética, ganhou novos alambrados e torres de iluminação. página 4Empate no sábado deu a classificação ao alvinegroJogando fora de casa, a equipe do Calçados Catarinense/Alegra Foods/ Caramuru Futsal conquistou no sábado (5), um ponto importante e que valeu a classificação para a próxima fase do Campeonato da Chave Ouro. A partida foi contra o forte time de Toledo e o confronto terminou no empate em 4 a 4. O próximo compromisso do Caramuru será no dia 19 de novembro no primeiro jogo válido pela terceira fase das quartas de final, contra e equipe do Copagril de Cascavel.Página 5JECA 2016Página 5